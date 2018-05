Epava a fost identificata in 2015, dar abia acum cercetatorii au anuntat cat de valoare sunt obiectele de la bord.

Galion spaniol San Jose s-a scufundat in 1708 in largul coastelor Columbiei. Epava a zacut pe fundul Marii Caraibelor timp de peste 300 de ani, pana cand a fost descoperita, in 2015.

Cercetatorii care au gasit uriasa comoara de la bordul corabiei sunt oamenii de stiinta de la Woods Hole Oceanographic Institution din Massachusetts.

San Jose a fost scufundat in timpul unei batalii navale cu mai multe corabii britanice. La bordul galionului se aflau bijuterii si obiecte de pret, care valoreaza acum aproximativ 17 miliarde de dolari, spun cercetatorii.

In momentul naufragiului, la bord se afla foarte mult praf de pusca, iar acest lucru a provocat explozii, ducand la scunfundarea corabiei si la moartea celor 600 de membrii ai echipajului.

Pentru ca bogatiile aflate la bordul corabiei erau cunoscute de foarte mult timp, spaniolii si columbienii s-au certat multi ani pe tema drepturilor asupra comorii.

Epava se afla in apele columbiene, dar apartinea Spaniei. Chiar si acum mai exista dispute privind aceste drepturi, iar dupa localizarea epavei ONU a cerut Columbiei sa nu exploateze comercial descoperire.

Deocamdata autoritatile din Columbia nu vor sa spuna locul exact in care se afla epava si comoara, dar precizeaza ca aceasta inca exista si nu a fost jefuita.

Corabia se afla la o adancime de aproximativ 600 de metri. Epava a putut fi identificata cu ajutorul dronei submarine REMUS.

Deocamdata nimeni nu stie cand si cum va fi recuperata comoara de la bord, scrie Science Alert.