Cuptoarele cu microunde sunt din ce in ce mai populare si mai accesibile.

Cuptoarele cu microunde de pe teritoriul Uniunii Europene genereaza o cantitate de gaze cu efect de sera comparabila cu emisiile a aproape sapte milioane de masini, sustine un studiu realizat in Marea Britanie.

Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta cifra dupa ce au studiat impactul semnificativ al microundelor asupra mediului inconjurator, cercetatorii luand in considerare modul de fabricare, de utilizare si de depozitare al acestor obiecte la finalul perioadei lor de functionare.



Potrivit estimarilor, vanzarile de cuptoare cu microunde la nivelul Uniunii Europene vor atinge aproape 135 de milioane de unitati pe an pana in 2020.

Insa in ciuda popularitatii de care se bucura, putine lucruri se stiu cu privire la efectul asupra mediului inconjurator al acestor obiecte electrocasnice, a notat echipa de cercetatori de la Universitatea din Manchester.

In urma studiului, oamenii de stiinta au descoperit ca toate cuptoarele cu microunde de pe teritoriul Uniunii Europene genereaza 7,7 milioane de tone de dioxid de carbon pe an, echivalentul emisiilor anuale ale 6,8 milioane de masini.

De asemenea, microundele consuma anual o cantitate de electricitate de 9,4 terawati pe ora. Aceasta este echivalenta cu totalul energiei electrice generate de trei mari centrale electrice alimentate cu gaz.

In medie, un singur cuptor cu microunde utilizeaza o cantitate de electricitate de 573 de kilowati-ora in decursul unei perioade de functionare de opt ani, comparabila cu situatia in care un bec LED de 7W ar fi lasat aprins fara intrerupere timp de aproape noua ani.

''Cuptoarele cu microunde constituie cel mai mare procent al vanzarilor tuturor tipurilor de cuptoare din Uniunea Europeana si, tinand cont de acest lucru, este din ce in ce mai important sa se ia in considerare impactul acestora in ceea ce priveste utilizarea resurselor si scoaterea lor din uz'', a declarat cercetator-sef dr. Alejandro Gallego-Schmid din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si stiinte Analitice din cadrul universitatii amintite.

Gallego-Schmid a subliniat tendinta consumatorilor de a achizitiona aparate noi inainte de incheierea perioadei de utilizare a celor pe care le detin deja. ''Ca urmare, casarea dispozitivelor electrice, precum cuptoarele cu microunde, reprezinta unul dintre fluxurile de deseuri cu cea mai mare crestere la nivel global'', a adaugat acesta.

Durata de viata a cuptoarelor cu microunde moderne este cu aproape sapte ani mai scurta fata de acum aproape doua decenii, sustin cercetatorii al caror studiu a fost publicat in jurnalul Science Of The Total Environment.

In anul 2005, 184.000 de tone de deseuri electrice si electronice au fost produse de cuptoarele cu microunde casate, se mai arata in concluziile acestei cercetari.

Sursa: Agerpres