Cercetatorii pregatesc un proiect incredibil, pentru a putea fotografia o gaura neagra.

Pana acum savantii nu au reusit sa fotografieze o gaura neagra, fiind nevoiti sa le observe indirect. Ca sa poata obtine o prima imagine cu un obiect de acest fel, cercetatorii pregatesc un proiect uimitor. Practic, ei vor transforma Pamantul intr-un urias telescop.

Ca sa poata fotografia pentru prima data o gaura neagra, cercetatorii vor folosi o retea uriasa de telescoape. Aceasta va include Event Horizon Telescope (EHT), format din 10 observatoare din diferite zone ale planetei, sincronizate perfect, cu ajutorul ceasurilor atomice.

La aceasta se va adauga ALMA, cel mai puternic radio-telescop din lume, situat in desertul Atacama din Chile, dar si un alt telescop, care se afla la Polul Sud.

Impreuna, acestea vor forma o retea de telescoape care se va folosi de amplasarea lor in anumite regiuni ale planetei, ca sa transforme practic planeta noastra intr-un urias observator astronomic.

Telescoapele vor fi indreptate spre centrul galaxiei noastre, unde se afla Sagittarius A, o gaura neagra uriasa, care are masa de patru milioane de ori mai mare ca a Soarelui. Apoi, reteaua de telescoape va monitoriza o alta gaura neagra uriasa, din galaxia M87.

Proiectul, care inseamna de fapt upgradarea retelei Event Horizon Telescope, va incepe sa functioneze in luna aprilie, scrie Gizmodo.

Pana acum, nimeni nu a putut fotografia o gaura neagra pentru ca rezolutia combinata a telescoapelor nu a fost suficient de mare. Acest lucru se va schimba insa, cu ajutorul noului EHT.

Chiar daca proiectul va incepe sa functioneze la inceputul lunii aprilie, prima imagine a unei gauri negre va putea fi obtinuta abia dupa un an de zile.

Cercetatorii cred ca o gaura neagra arata destul de asemanator cu imaginea prezentata in celebrul film "Interstelar": un disc negru inconjurat de raze de lumina, in jurul caruia orbiteaza un nor luminos de materie.