Ron Baalke, care lucreaza la NASA in cadrul Jet Propulsion Laboratory din Pasadena, a prezentat pe Twitter o lista cu cinci asteroizi care vor trece in urmatorul an foarte aproape de planeta noastra.

Primul se va apropia de noi pe 23 iulie. Roca spatiala numita Object 2017 BS5 are un diametru de 40-90 de metri, scrie Daily Mail.

Cel mai periculos este insa asteroidul botezat Object 2012 TC4, care va trece pe langa Pamant pe 12 octombrie, la o distanta de numai 57.600 kilometri. Din fericire, este foarte mic, avand numai 12-27 metri in diametru.

Urmatorii se vor apropia pe 3 decembrie, 24 februarie 2018 si 2 aprilie 2018, spune Ron Baalke.

Acestia sunt insa numai asteroizii care au fost deja descoperiti de NASA. Oricand poata sa apara un altul, periculos, pe care astronomii nu l-am vazut pana acum.

Asta s-a intamplat chiar in luna ianuarie, cand un asteroid de dimensiunea unui autobuz a trecut pe langa Pamant la o distanta mai mica decat se afla Luna, fiind observat foarte tarziu.



A list of known asteroid close approaches to Earth - less than 5 Lunar Distance - within the coming year. pic.twitter.com/sxmgyyCLB9