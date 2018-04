Jim Bridenstine a fost confirmat de Senatul Statelor Unite ale Americii in postul de director al Agentiei Spatiale Americane.

In urma cu sapte luni, el fusese nominalizat pentru aceasta functie de catre presedintele Donald Trump.

"Este o onoare sa fiu confirmat de Senatul Statelor Unite ale Americii in functia de administrator al NASA", a declarat Bridenstine care, spre deosebire de predecesorii sai, nu este un om de stiinta.

"Astept cu nerabdare sa colaborez cu remarcabila echipa a NASA pentru a indeplini viziunea presedintelui ca America sa detina rolul de lider in spatiu", a adaugat el.

Bridenstine, care a fost pilot in Marina Americana si a ocupat functia de director executiv la Tulsa Air and Space Museum & Planetarium, a fost ales in congresul SUA in 2012 pentru a reprezenta primul district congresional al statului Oklahoma.

In prezent, el este membru al Comitetului camerei pentru servicii militare si al Comitetului pentru stiinta, spatiu si tehnologie.

Bridenstine, sustinator al actualului presedinte al SUA, a fost considerat favorit pentru functia de administrator al NASA la scurt timp dupa ce Donald Trump a castigat alegerile, in noiembrie 2016, precizeaza sursa citata.

"Sunt foarte incantat sa-i urez bun venit lui Jim Bridenstine la NASA", a declarat actualul administrator al agentiei, Robert Lightfoot. "El se alatura importantei noastre agentii intr-un moment in care suntem pe cale sa realizam etape istorice in toate domeniile din activitatea noastra", a mai spus el adaugând ca asteapta "cu nerabdare" ca Bridenstine sa continue munca NASA "pentru a ne ajuta sa facem urmatorii pasi uriasi in numele umanitatii".

Bridenstine a sustinut un proiect de lege intitulat "Actul de renastere a programul spatial american", in care a propus obiective ambitioase pentru dezvoltarea programului spatial al tarii.

Numirea s-a a facut, insa, obiectul a numeroase controverse in ultimele luni dupa ce in trecut a negat existenta schimbarilor climatice cauzate de activitatile umane, un domeniu studiat de oamenii de stiinta de la NASA.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images