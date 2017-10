Anchetatorii australieni au publicat raportul final al anchetei privind disparitia avionului.

Anchetatori australieni care coordoneaza cautarea zborului MH370, ”disparut” in 2014, si-au recunoscut esecul in raportul final, recunoscand ca este ”aproape de neconceput” ca un avion sa dispara in acest fel.

Boeingul 777 apartinand companiei aeriene malaysiene Malaysia Airlines a fost dat disparut pe 8 martie 2014, cu 239 de persoane la bord, la putin timp dupa ce decola de la Kuala Lumpur catre Beijing, si s-ar fi prabusit in Oceanul Indian.

Aceasta disparitie este unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviatiei civile.

Nici urma de aeronava nu a fost gasita in zona cautarilor - de 120.000 de kilometri patrati -, stabilita in sudul Oceanului Indian, pe baza unor analize satelitare a posibilei traiectorii a avionului dupa ce a acesta a deciat de la ruta sa teoretica.

”Motivele pierderii MH370 nu pot sa fie stabilite cu certitudine atat timp cat avionul nu este gasit”, a declarat Biroul australian al securitatii transporturilor (ATSB) in raportul sau de ancheta final, prezentat marti.

"Este aproape de neconceput si cu siguranta inacceptabil pentru societate, in epoca aviatiei moderne (...) ca un important avion comercial sa dispara fara ca nimeni sa nu stie cu certitudine ce s-a intamplat cu persoanele de la bord", au declarat anchetatorii.

ATSB recunoaste ca aceste cautari - cele mai importante din istorie - au fost complicate foarte mult de putinele informatii, explicand ca initial erau disponibile doar date despre performantele avionului si comunicatiile prin satelit.

Anchetatorii au recurs dupa aceea la modelizari ale posibilei derive a fragmentelor epavei care au fost descoperite si care, potrivit unor surse, au petrecut pana la doi ani pe mare.

Dupa trei ani de cautari, ATSB anunta insa - in cele 440 de pagini ale raportului sau final - ca "intelegerea locului in care MH370 ar putea sa se afle este mai buna astazi decat a fost vreodata".

"Cautarile submarine au eliminat cea mai mare parte a zonelor stabilite ca foarte probabile prin intermediul reconstituirii rutei avionului, iar studiile cu privire la deriva fragmentelor de epava realizate in aceste ultime 12 luni au identificat zona cea mai probabila cu o precizie sporita", se arata in raport.

Agentia nationala australiana de cautari - CSIRO - a publicat in aprilie un raport in care se arata ca MH370 se afla ”cel mai probabil” la nord de fosta zona de cautari, intr-un sector de aproximativ 25.000 de kilometri patrati.

La aceasta ipoteza a subscris si ATSB, care a reanalizat imagini satelitare inregistrate pe 23 martie 2014 si in care aparea o gramada de obiecte ce ar fi putut sa fie fragmente ale epavei MH370.

Doar trei fragmente au fost recuperate din acest avion, pe coastele de vest ale Oceanului Indian, inclusiv un fragment de aripa de doi metri, identificat ca fiind un eleron de inalta viteza.

Sursa: News.ro