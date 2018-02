Sistemul solar se afla la 40 de ani-lumina de Terra si cuprinde sapte planete.

Noi observatii asupra unui sistem solar cu sapte planete aflat la 40 de ani-lumina de Pamant au confirmat ca acesta ar putea fi cel mai bun loc pentru a gasi viata in afara sistemului nostru solar.

Sistemul solar Trappist-1 a ajuns pe primele pagini ale ziarelor in urma cu un an, cand astronomii au dezvaluit ca include mai multe planete ca Pamantul.

Noi amanunte fascinante au iesit la iveala despre planetele din sistemul Trappist-1, in contextul in care oamenii de stiinta incearca sa afle mai multe despre compozitia si atmosfera lor.

Telescopul spatial Hubble a fost utilizat pentru a captura semnale de lumina revelatoare in momentul in care planetele trec prin fata stelei lor.

Analiza modului in care lumina solara a interactionat cu atmosfera planetelor a aratat ca toate cele sapte planete sunt stancoase sau telurice, ca Pamantul, apa reprezentand pana la 5% din masa acestora.

Prin comparatie, oceanele Terrei reprezinta doar 0,02% din masa Pamantului. Expertii sunt de acord ca apa, ideal in stare lichida, este o conditie indispensabila pentru aparitia vietii.

Se crede ca cel putin patru din planetele Trappist-1 au climate temperate, ceea ce deschide posibilitatea existentei unor oceane, lacuri sau rauri de suprafata.

Una dintre ele, Trappist-1e, se remarca prin cele mai multe similitudini cu Pamantul, in termeni de marime, densitate si cantitate de energie luminoasa primita de la soarele ei.

Dr. Amaury Triaud, din cadrul Universitatii din Birmingham, un membru dintre cei mai importanti ai echipei internationale, a declarat:

"Dintre cele sapte planete si dintre toate exoplanetele care au fost descoperite pana acum Trappist-1e seamana cel mai mult cu Pamantul, daca luam in considerare cantitatea de energie primita de la soare si densitatea sa, care se reflecta in compozitia sa interna. Pasul nostru urmator este de a afla daca planeta are o atmosfera, intrucat singura noastra metoda de a depista prezenta biologiei dincolo de sistemul solar se bazeaza pe studierea chimiei atmosferei exoplanetelor", a adaugat el.

El a subliniat ca, in pofida tuturor speculatiilor, oamenii de stiinta sunt "inca departe" de a stabili daca Trappist-1 chiar intruneste conditiile adecvate pentru viata.

Raspunsuri mai clare sunt asteptate dupa ce NASA va lansa pe orbita puternicul telescop spatial James Webb anul viitor. Acesta va fi primul dintr-o noua generatie de telescoape cu abilitatea de a cauta semnele vietii in atmosferele exoplanetelor.

Planetele din sistemul Trappist-1 orbiteaza in jurul unui pitice rosii care are doar 9% din masa soarelui.

Din acest motiv, "zona locuibila" a stelei - regiunea de pe orbita in care apa poate exista in stare lichida - este mult mai apropiata decat in cazul soarelui nostru.

Drept rezultat, cele sapte planete sunt mai apropiate de steaua lor decat Mercur de soarele nostru, totusi se bucura de o clima relativ blanda.

Planetele sunt atat de apropiate una de alta incat o persoana aflata pe una dintre ele ar avea o vedere spectaculoasa asupra vecinelor ei celeste.

In unele cazuri, planetele ar putea fi chiar mai mari decat Luna vazuta de pe Pamant, spun astronomii. De asemenea, planetele ar fi in rotatie sincrona, ceea ce inseamna ca aceeasi parte a lor este mereu indreptata catre stea.

Concluziile unui numar de patru studii apar in publicatiile Nature Astronomy si Astronomy and Astrophysics.

Trappist-1 si-a primit numele dupa "Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope" (Trappist) din Chile, care a descoperit primele doua planete din sistem.

Sursa: Agerpres