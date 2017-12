La studiu au participat persoane din 24 de tari.

Aproape o jumatate din omenire crede in existenta unor forme de viata extraterestre si vrea sa aiba contact cu acestea, potrivit rezultatelor unui studiu efectuat in 24 de tari.

Cercetatorii sustin ca aceasta concluzie explica popularitatea francizei cinematografice „Star Wars” din ultimele patru decenii.

In preajma lansarii filmului „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi”, pe 15 decembrie in Romania, cercetatori de la agentia Glocalities au publicat rezultatele unui studiu potrivit carora 47% din peste 26.000 de respondenti cred in existenta unor civilizatii inteligente extraterestre in univers.

In plus, 61% dintre respondenti au raspuns afirmativ atunci când au fost intrebati daca ei cred in existenta „unei forme de viata pe alte planete”.

Aproximativ un sfert dintre respondenti au spus ca nu cred ca exista forme de viata inteligente dincolo de Pamânt.

Dintre cei care cred ca exista forme de viata inteligente in afara Terrei, 60% au spus ca ar trebui sa contactam civilizatiile extraterestre.

Cei mai multi respondenti care cred in existenta unor forme de viata extraterestre inteligente sunt din Rusia (68%).

Interviurile pentru acest studiu au fost realizate in 15 limbi in perioada decembrie 2015 – februarie 2016 in mai multe tari reprezentând 62% din populatia lumii si 80% din economia globala.

Sursa: News.ro