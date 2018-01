Prezenta vietii poate influenta viteza de rotatie a planetei noastre.

Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei Astrobiology.

Prezenta vietii poate influenta viteza de rotatie a planetei noastre prin eliberarea in atmosfera a unor gaze, asa cum este oxigenul, conform unui nou studiu coordonat de Caleb Scharf, directorul Departamentului de Astrobiologie al Universitatii Columbia din New York.

Pamantul are nevoie de aproximativ 24 de ore pentru a incheia o rotatie in jurul propriei axe. In trecut insa, planeta noastra se invartea mult mai repede, o zi avand doar 2 - 3 ore. Atractia gravitationala a Soarelui si a Lunii au contribuit la incetinirea acestei viteze de rotatie de-a lungul miliardelor de ani. Acest efect este cunoscut drept "franare mareica".

In prezent, viteza de rotatie a planetei continua sa scada, iar durata unei zile creste cu aproximativ 1,8 milisecunde pe secol.

Studii anterioare au indicat existenta unor multitudini de factori care, la randul lor, pot incetini sau accelera viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe. Spre exemplu, cresterea nivelului oceanului global in urma topirii calotelor glaciare de la poli poate modifica gradul de inclinare al axei terestre, marind viteza de rotatie a Pamantului.

Atmosfera planetei influenteaza si ea lungimea zilelor. "Este surprinzator, dar masa atmosferei terestre este de aproximativ 50 de trilioane de tone si astfel, de-a lungul unor perioade lungi de timp, mii si chiar milioane de ani, toata aceasta masa si frecarea pe care o exercita asupra suprafetei planetei, pot avea un efect", a explicat Scharf.

Temperatura atmosferei poate influenta, de asemenea, lungimea zilelor. "Atunci cand o stea incalzeste o planeta asa cum este Pamantul, atmosfera raspunde prin modificari ale presiunii - aerul cald se dilata, cel rece se contracta si se produc modificari zilnice ale repartitiei masei in cadrul atmosferei.

Cum influenteaza formele de viata viteza de rotatie a Pamantului

Scharf a explicat modul subtil in care atmosfera poate influenta viteza de rotatie a planetei. Existenta vietii pe planeta influenteaza chimia atmosferica prin degajarea unor gaze asa cum este oxigenul, produs de plante prin fotosinteza.

Acumularea unor astfel de gaze influenteaza, in timp, modul in care atmosfera se incalzeste sau se raceste, iar acest lucru, conform lui Scharf, poate avea un impact asupra vitezei de rotatie a planetei.

Exista mai multe mecanisme prin care viata poate influenta viteza de rotatie a unei planete. Spre exemplu, lumina ultravioleta poate genera ozon din oxigenul atmosferic.

Ozonul "este foarte bun in ceea ce priveste absorbtia luminii solare si incalzirea atmosferei (...) Sa ne imaginam o planeta unde abia au aparut formele de viata care produc oxigen, planeta care inca se invarte repede. Pe masura ce se formeaza ozon, acest gaz poate "acorda" atmosfera astfel incat sa intre in rezonanta mai repede, si astfel va actiona impotriva efectului de incetinire normala, rezultat din interactiunea gravitationala cu steaua sa si cu eventuala sa luna.

Studii ulterioare in acest domeniu vor apela la modele computerizate 3D pentru a simula clima planetara si a verifica aceasta ipoteza. Apoi, astronomii ar putea ajunge sa stie daca exista sanse ca o anumita exoplaneta nou descoperita sa aiba o biosfera doar prin observarea vitezei sale de rotatie.

