Cercetatorii au aflat ce anume produce desprinderea ghetarilor din Antarctica.

Calota glaciara din Antarctica de Vest se topeste intr-un ritm foarte rapid si ghetari de dimensiuni uriase se desprind din ea. Chiar recent a avut loc un asemenea incident, care este acum monitorizat cu atentie de catre experti.

Incalzirea globala este cea care duce la acest fenomen ingrijorator, dar nu prin temperaturile mai ridicate, asa cum ne-am astepta.

Cercetatorii au realizat recent un studiu in acest sens si au aflat ca topirea calotei este provocata de rafalale intense de vant, care pot atinge chiar si 700 km/h, scrie Daily Mail.

Aceste rafale sunt efectul incalzirii globale si ele aduc apa mai calda din ocean spre calota de gheata, provocand astfel topirea ei.

Prin urmare, incalzirea globala se traduce in rafale mai puternice din vant in aceasta regiune, dar si printr-o apa mult mai calda decat ar fi normal in apropiere de Polul Sud.

Rafalele puternice de vant, care vin dinspre estul peninsulei Antarctica, produc asa numite valuri Kelvin. Aceste valuri intalnesc stancile subacvatice din vestul peninsulei si imping apa mai calda spre calota de gheata, de-a lungul tarmului.

Apa calda provine din Curentul Antarctic Circumpolar, care in aceasta perioada se afla in apropiere de calota continentala.

Astfel are loc topirea rapida a ghetii din aceasta regiune, intr-un ritm care s-a accelerat si mai mult in ultimele decenii, a explicat Paul Spencer, cercetator la Universitatea New South Wales din Australia, autorul studiului. Pana acum, expertii nu stiau cum anume reuseste apa mai calda sa patrunda in aceasta zona.

Rafalele puternice de vant produc o crestere a temperaturii cu pana la 1 grad Celsius. In timp, aceasta topire a ghetii va duce la o crestere a nivelului marilor cu pana la un metru pana in 2100 si cu peste 15 metri pana in anul 2500.