Psihologii au vrut sa afle cum se vede din exterior modul in care unii barbati isi afiseaza bogatia.

In teoria evolutionista, Charles Darwin sustine ca trasaturile fizice batatoare la ochi, ce nu contribuie la cresterea sanselor de supravietuire - cum se intampla in cazul paunului - ofera in schimb un avantaj reproductiv care face ca aceste vietuitoare sa persiste prin selectie naturala.

In cazul oamenilor, insa, un studiu recent sugereaza un efect invers, astfel de trasaturi ostentative putand dauna gasirii unui partener de viata stabil, scrie The Telegraph.

O echipa de cercetatori americani a descoperit ca a conduce o masina extravaganta reprezinta un dezavantaj atat pentru barbatii cat si pentru femeile care se afla in cautarea unui partener de viata pe termen lung.



Astfel, cei care isi doresc o relatie stabila nu sunt impresionati de autovehiculele extravagante, in ciuda pretului consistent si al aspectului placut, considerand ca soferii acestora sunt mai putin de incredere si mai promiscui din punct de vedere sexual.

Cercetarea sugereaza ca persoanele care isi doresc sa se casatoreasca ar trebui sa renunte la masinile sport si sa opteze in schimb pentru ceva mai rezonabil.

Concluzia vine la scurt timp dupa cea a unui studiu potrivit caruia femeile considera ca proprietarii de Porsche Boxster isi doresc mai putin o relatie serioasa in comparatie cu cei care conduc o masina Honda Civic.

''Aceasta contravine ideii potrivit careia trasaturile ostentative afisate de barbati sunt mai atragatoare pentru femei deoarece reprezinta dovada ca acestia sunt dispusi sa investeasca in partenerele lor si mai ales in copii'', noteaza autoarea cercetarii, dr. Jessica Kruger de la Universitatea din Buffalo.

Spre deosebire de femei, barbatii sunt mai inclinati sa-si afiseze in mod ostentativ avutia. Insa, preferinta unei femei pentru astfel de caracteristici reflecta genul de relatie pe care si-o doreste.

Spre exemplu, calitatile fizice sunt mult mai importante cand are in vedere o relatie scurta, in timp ce averea unui barbat are o importanta mai mare atunci când isi doreste un partener de viata care poate contribui la cresterea copiilor sai.

In cadrul noului studiu, specialistii in psihologie au incercat sa afle cum se vede din exterior modul in care unii barbati isi afiseaza bogatia.

O echipa de cercetatori de la universitati din Buffalo si Michigan au solicitat unui grup format din 233 de persoane de ambele sexe sa isi declare preferintele in doua scenarii diferite, in care protagonisti au fost doua personaje care au cheltuit circa 20.000 de lire pe câte o masina.

In primul caz, ''Frugal Dan'' si-a cumparat un autoturism pe baza eficientei si a fiabilitatii, cu o garantie de cinci ani, iar in cel de-al doilea, ''Flashy Dave'' a ales o masina la mana a doua si a cheltuit restul banilor pe revopsirea acesteia, pe roti mai mari si un sistem de sonorizare mai puternic.

Conform rezultatelor, pe o scara a atractivitatii pentru o relatie pe termen lung, Flashy Dave a obtinut doar 43 de puncte din 80, in timp ce Frugal Dan a primit 67 de puncte.

Oamenii de stiinta au concluzionat ca atunci cand un barbat cheltuie bani pe masini extravagante oamenii considera in mod intuitiv ca acest lucru indica faptul ca el este mai interesat de flirt decât de o relatie stabila.

Cercetarea a fost publicata in jurnalul Evolutionary Psychological Science.

Sursa: Agerpres

Foto: iStock