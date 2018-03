Oamenii preistorici au asistat la un fenomen cosmic unic.

In urma cu 70.000 de ani, o alta stea a trecut prin apropierea sistemului solar, la o distanta mai mica de 1 an lumina de Soare, perturband traiectoriile prin spatiu ale mai multor obiecte din Norul Oort.

Norul Oort este un nor format din trilioane de comete, care se intinde pana la 1 an lumina distanta de Soare si al carui exterior marcheaza limita sistemului solar.

In 2015, o echipa de cercetatori a anuntat ca o pitica rosie denumita "steaua lui Scholz" s-ar fi apropiat pana la mai putin de 1 an lumina de Soare in urma cu 70.000 de ani. In termeni astronomici, raportat la stele, aceasta distanta este infima. Cea mai apropiata stea de Soare in prezent este Proxima Centauri, aflata la aproximativ 4,2 ani lumina distanta.

Astronomii au ajuns in 2015 la aceasta concluzie, masurand viteza si traiectoria stelei lui Scholz, care se deplaseaza prin spatiu insotita de un companion, o pitica bruna (clasa de obiecte cosmice care sunt de fapt "stele ratate")

Steaua lui Scholz a trecut pe la marginea sistemului solar intr-o perioada in care primii oameni moderni inca imparteau planeta cu oamenii de Neanderthal. Stramosii nostri care se uitau pe cer acum 70.000 de ani au vazut o stea care dadea o lumina rosie, difuza.

Un nou studiu, realizat de Universitatea Complutense din Madrid, confirma concluziile anuntate de cercetatori in 2015, aducand noi dovezi ale trecerii stelei lui Scholz.

Echipa de cercetatori, coordonata de Carlos de la Fuente Marcos, de la Universitatea Complutense din Madrid, a analizat 339 corpuri din Sistemul Solar care au orbite hiperbolice - adica orbite in forma literei V si nu circulare sau eliptice.

Obiectele care au orbite hiperbolice ar fi putut, teoretic, sa provina din spatiul interstelar, asa cum este asteroidul Oumuamua, primul vizitator cunoscut al Sistemului Solar care provine de pe orbita altei stele decat Soarele.

O alta explicatie pentru existenta obiectelor cu orbite hiperbolice este ca acestea faceau parte din sistemul solar, dar traiectoriile lor au fost modificate de interactiunea gravitationala cu alte obiecte mari - asa cum sunt planetele sau, in acest caz, o alta stea.

Sursa: Agerpres