Cercetarea, publicata in European Journal of Internal Medicine, a pus, astfel, capat tuturor teoriilor conspiratiei legate de moartea dictatorului, scrie site-ul iflscience.com.

Desi se stie ca Hitler a murit in buncarul lui din Berlin, aceasta ipoteza fiind agreata inclusiv de istorici, inca exista nenumarate zvonuri conform carora dictatorul ar fi reusit sa fuga din Germania si si-ar fi continuat viata in alta tara. Pana si Stalin a contribuit la raspandirea acestor mituri, prin operatiunea denumita “Operation Myth”. Stalin dorea, la acea vreme, ca lumea intreaga sa creada ca americanii sau britanicii il ascundeau pe Hitler si sa asocieze, astfel, Vestul cu nazismul.

,,Dintii sunt autentici, nu exista niciun fel de dubiu in acest sens. Studiul nostru dovedeste foarte clar ca Hitler a murit in ’45, in buncarului lui.”, a spus profesorul Philippe Charlier, citat de agentia de presa AFP. “Prin urmare, cu ocazia asta putem, in sfarsit, sa infirmam toate teoriile conspiratiei. Hitler nu a fugit in Argentina cu submarinul, asa cum cred unii. Si nici nu traieste intr-o baza din Antarctica, asa cum par sa creada altii.”, a adaugat Charlier.

La sfarsitul lui aprilie 1945, in timp ce fortele sovietice invadau Berlinul, dictatorul isi dicta testamentul si urma sa se sinucida in scurt timp. Cu doua zile inainte de sinuciderea sa, Mussolini fusese impuscat si atarnat de picioare intr-o suburbia din Milano. Hitler stia ca o soarta asemanatoare era inevitabila. Astfel ca, in 30 aprilie, corpul lui si al sotiei sale, Eva Braun, au fost descoperite intr-un buncar.

Seful KGB de la acea vreme, Yuri Andropov, a ordonat ca ramasitele sa fie aruncate in raul Biederitz, pentru ca buncarul sa nu devina un loc de pelerinaj pentru nazisti si fascisti, insa Armata Rosie a decis, totusi, sa pastreze mandibular si o parte din craniu, care au fost transferate, succesiv, in arhive, la Moscova.

In urma cu o luna, dupa mai multe luni de negocieri, serviciile secrete din Rusia le-au permis, in sfarsit, cercetatorilor sa analizeze fragmente din craniul si dintii dictatorului. Cercetatorilor nu le-a fost permis sa preleveze probe din craniu, insa bucata de craniu analizata continea o gaura produsa de un glont.

Imaginile cu dantura dictatorului, publicate in paginile studiului, arata ca majoritatea dintilor dictatorului erau falsi, confectionat din metal. ,,In momentul mortii, desi avea 56 de ani, Hitler mai avea doar patru dinti.”, a mai spus profesorul Charlier. Cativa dinti prezentau urme albastre, care sugereaza, potrivit cercetatorilor, “o reactie chimica intre cianura si metalul din care au fost confectionati”.

Nu il ultimul rand, dintii lui Hitler au infirmat si un alt mit legat de viata fostului dictator: cercetatorii spunc a dintii lui nu sunt cei ai unui om care prefera sa manance carne, ci mai degraba ai unui vegetarian.

Foto: WikiCommons / Getty