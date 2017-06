Astronomii au observat o exoplaneta care este cea mai fierbinte descoperita pana acum.

Noua exoplaneta descoperita se numeste KELT-9b si se afla o distanta de 650 de ani-lumina. Orbiteaza atat de aproape de planeta ei incat o inconjoara complet in doar o zi si jumatate.

Din cauza ca este atat de aproape de stea, temperaturile la suprafata planetei depasesc 4.300 de grade Celsius, estimeaza astronomii de la Universitatea de Stat Ohio.

O temperatura uluitoare, mai ridicata decat cea intalnita la suprafata multor stele. In comparatie, Soarele nostru este doar cu 1.000 de grade Celsius mai fierbinte ca aceasta planeta (avand aproximativ 5.600 grade Celsius).

Exoplaneta descoperita recent face parte din categoria "Jupiter firbinte", adica este un gigant gazos.

Planeta este pur si simplu parjolita si lasa in urma o coada, asemeni unei comete, deoarece atmosfera ei se evapora din cauza caldurii.

Steaua in jurul careia orbiteaza planeta este de doua ori mai mare si mai fierbinte ca Soarele nostru.

O parte a planetei este mereu indreptate spre stea si scaldata in radiatii ultraviolete, aici fiind permanent zi, in timp ce in cealalta parte este mereu noapte.

Astronomii cred ca in timp aceasta planeta s-ar putea evapora complet, sau, daca are un miez format din roci, atunci va ramane in urma doar acest centru solid.