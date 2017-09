Cercetatorii au reusit sa filmeze cea mai periculoasa eruptie solara din ultimii 12 ani.

Cu ajutorul Swedish Solar Telescope din La Palma, astronomii au vazut si inregistrat imagini impresionante, cu o puternica eruptie solara.

Inscrisa in clasa X, care cuprinde cele mai periculoase explozii solare, evenimentul a fost urmat de alte doua eruptii similare, pe parcursul a doar 48 de ore.

Energia eliberata in timpul unei singure eruptii este echivalenta cu explozia unui miliard de bombe cu hidrogen, scrie Daily Mail.

Chris Nelson, de la Solar Physics and Space Plasma Research Centre, spune ca este foarte rar intalnit ca oamenii sa poata surprinde momentul exact al inceputului unei eruptii solare. Asta deoarece putem vedea numai o foarte mica parte din coroana Soarelui.

Una dintre cele trei eruptii inregistrate este cea mai puternica din ultimii 12 ani si a opta ca intensitate din istoria inregistrarilor moderne, care au inceput in anul 1996.

Fenomenul este neobisnuit, pentru ca in prezent Soarele se afla in perioada de activitate minima, cand au loc mai putine explozii solare. Prin urmare, este ciudat ca trei eruptii de acest fel sa aiba loc consecutiv si foarte aproape una de alta.

Ca urmare a eruptiilor solare, comunicatiile radio de pe Pamant au fost afectate timp de o ora in regiunile care se aflau spre Soare. De asemenea, au avut loc aurore boreale impresionante in nordul Americii si chiar in California.