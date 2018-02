Regina Nefertiti este celebra datorita frumusetii sale.

O echipa de cercetatori de la Universitatea Bristol sustin ca au reconstituit chipul faimoasei regine Nefertiti.

Folosind o tehnologie tridimensionala, ei au realizat o copie digitala a chipului unei mumii de acum 3.400 de ani, despre care istoricii spun ca este a reginei.

Mumia este cunoscuta sub numele de "Doamna Tanara" si a fost descoperita in 1898 in Valea Regilor. Testele genetice facute in 2010 au demonstrat ca ea este mama naturala a faraonului Tutankhamon.

Pe baza reconstituirii chipului ei, istoricii cred ca este de fapt celebra regina Nefertiti. Portretul obtinut cu ajutorul tehnologiei 3D seamana foarte mult cu imaginea reginei, asa cum apare ea in operele de arta din Egiptul antic.

Reconstituirea aceasta a fost coordonata de paleoartistul Elisabeth Daynes, iar munca a durat 500 de ore. Rezultatul este insa foarte controversat.

Multi utilizatori au scris pe retelele sociale ca Nefertiti nu putea avea tenul asa deschis la culoare, altii au considerat ca portretul rezultat este al unei femei prea urate ca sa fie celebra regina.

Este greu de afla ce culoare avea pielea lui Nefertiti, insa nu este imposibil sa fi fost mai deschisa la culoare. Vechii egipteni erau inruditi genetic cu europenii, nu cu africanii, iar tenul lor arata foarte diferit. Unii erau aproape negri, in timp ce altii aveau un ten mult mai palid.

Potrivit istoricilor, regina Nefertiti, considerata o femeie foarte frumoasa, a fost mama biologica sau mama vitrega a faraonului Tutankhamon.

Ea a fost casatorita cu faraonul Akhenaten, cu care a avut 6 fiice, insa legatura de rudenie cu Tutankhamon nu este inca foarte clara.

Regina a devenit celebra datorita frumusetii sale, imortalizate de un artist egiptean intr-un bust pictat, care se afla acum la un muzeu din Berlin (vezi foto cover).