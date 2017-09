Ultima inversare completa a polilor a avut loc in urma cu 780.000 de ani.

Oamenii de stiinta analizeaza posibilitatea ca polii magnetici ai Pamantului sa se inverseze curand. Fenomenul a avut loc de mai multe ori in istoria planetei noastre.

Ultima data, inversarea completa a polilor a avut loc acum 780.000 de ani, dar un eveniment de inversare temporara s-a intamplat si in urma cu 41.000 de ani.

Practic, aceasta inversare are loc mult mai des decat ne imaginam, iar cercetatorii spun ca este posibil ca urmatoarea sa se intample peste aproximativ 2.000 de ani, scrie Cosmos Magazine.

O inversare completa inseamna ca polul magnetic sud devine polul nord si invers. Desigur, fenomenul nu are loc brusc, ci treptat.

In aceasta perioada, campul magnetic al planetei, care ne protejeaza de radiatiile cosmice periculoase, va scadea la doar 10% din intensitatea pe care o are in prezent.

Se vor intampla lucruri ciudate in timpul inversarii. Ar putea sa existe simultan mai multi poli magnetici sud si nord, sau acesti poli sa fie la ecuator. Haosul nu va dura insa mult.

Oamenii vor avea insa de suferit atunci cand polii se vor inserva. Scaderea intensitatii campului magnetic va permite radiatiilor sa ajunge la noi. Vor fi afectati satelitii, intregul sistemul de comunicatii si de electricitate.

Vor avea loc furtuni geomagnetice puternice, iar aurora boreala va fi vizibila chiar si din Caraibe.

In concluzie, pagubele materiale vor fi foarte mari, la fel si disconfortul, pentru ca ne-am obisnuit sa ne bazam pe electricitate, GPS si telefon mobil.

Nu stim insa in ce fel vom fi afectati din punct de vedere biologic de radiatii. Speciile care se bazeaza insa pe campul magnetic pentru migratie ar putea fi serios afectate. Nimic nu sugereaza, totusi, ca va avea loc o extinctie.

In prezent, intensitatea campului magnetic al Terrei scade cu aproximativ 5% la fiecare 100 de ani, un semn clar ca se apropie urmatoarea inversare a polilor magnetici.

(Sursa foto: NASA)