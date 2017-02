Cercetatorii sunt ingrijorati de ultimele date privind incalzirea globala.

Un studiu recent, publicat in revista Science, arata ca in prezent clima s-a incalzit foarte mult, ajungand la nivelul de acum 120.000 de ani. Pe atunci insa, nivelul marilor era mai ridicat cu aproximativ 6-9 metri.

Aceasta a fost epoca interglaciara, cand clima s-a incalzit foarte mult, ghetarii s-au topit si a crescut nivelul marilor. Ultima perioada interglaciara a avut loc acum 129.000-116.000 de ani si a fost precedata si urmata de perioade mai reci.

Informatia furnizata de noul studiu este foarte importanta. Ea le permite cercetatorii sa estimeze ce se va intampla pe viitor cu clima planetei, spune Jeremy Hoffman, paleoclimatolog la Muzeul de Stiinte Virginia, autorul studiului.

Noile informatii arata ca nu exista o incalzire uniforma a climei la nivelul planetei. Astfel, unele regiuni se pot incalzi foarte mult - cum se intampla acum cu Polul Nord - in timp ce altele raman mai reci.

Cresterea temperaturii s-a accentuat insa alarmant de mult in ultima perioada, arata studiul. Astfel, in ultima suta de ani clima s-a incalzit la fel de mult ca in perioada ultimei interglaciatiuni, insa atunci temperaturile au crescut treptat, in decursul a sute de mii de ani.

Este evident ca activitatea umana stimuleaza extrem de mult fenomenul de incalzire, din cauza cantitatii uriase de dioxid de carbon care ajunge in atmosfera.

Studiul arata un viitor sumbu, in special pentru milioanele de oameni care locuiesc in zonele de coasta. Este evident ca nivelul marilor va creste din nou, pentru ca ne apropiem de conditiile climaterice de acum 120.000 de ani. Practic, ne apropiem cu pasi repezi de urmatoarea epoca interglaciara.