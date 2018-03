Tatuajele sunt un paradox pentru oamenii de stiinta: ele raman vizibile, desi pielea se regenereaza continuu.

Daca pielea se regenereaza la fiecare cateva saptamâni, cum este posibil ca tatuajele sa se mentina ani in sir? Desigur, cerneala utilizata este inserata in stratul imediat inferior epidermei care se reinnoieste, dar chiar si acele celulele epiteliale sufera schimbari de-a lungul vremii.

Iata de ce, acest aparent paradox i-a bulversat chiar si pe cei mai mari impatimiti ai acestei arte de decorare a corpului. O echipa de oameni de stiinta a anuntat, marti, ca a gasit un raspuns.

In cadrul unui studiu publicat in Journal of Experimental Medicine, cercetatorii francezi au demonstrat ca tatuajele pot fi permanente deoarece celulele pielii asigura in mod activ mentinerea pigmentilor din tus in locul insertiei, noteaza Inverse Science.

Particulele de cerneala, au explicat acestia, sunt ''pasate'' continuu de la celulele imbatranite la cele nou aparute care le inlocuiesc, ca intr-o cursa de stafeta.

Elementul esential al descoperirii il reprezinta identitatea acestor celule: macrofagele, parte a sistemului imunitar, care incapsuleaza corpi straini precum bacterii dar si pigmenti din tusul utilizat la tatuaje.

Macrofagele sunt extrem de tenace in efortul lor de a mentine pigmentii de tus in aceeasi zona, ceea ce explica de ce, chiar si dupa indepartarea cu laserul a tatuajului, urmele acestuia raman vizibile pe piele. Noile macrofage ''infuleca'' fragmentele de tus risipite si le pastreaza in acelasi loc.

Aceasta cercetare face lumina in ceea ce priveste intelegerea modului in care tatuajele sunt permanente. Chiar daca practica tatuajului dateaza de mii de ani, abia acum se intelege ce se intampla de fapt cu cerneala inserata in piele, noile date putand contribui la imbunatatirea tehnicilor de indepartare a acestor modalitati de decorare a corpului.

Tehnica utilizata in prezent pentru eliminarea tatuajelor permanente descompune particulele de pigment, insa nu distruge macrofagele, astfel incat de fiecare data cand o astfel de celula este ''bombardata'', ea este inlocuita de o alta noua care recompune fragmentele afectate.

De aceea, oamenii de stiinta estimeaza ca o modalitate noua si eficienta de indepartare a tatuajelor va necesita distrugerea macrofagelor concomitent cu dezintegrarea pigmentului cu ajutorul laserului, o tehnica combinata ce trebuie sa fie foarte precisa astfel incat sa nu fie afectate alte celule ale pielii.

Sursa: Agerpres