Doi astronauti de pe ISS vor efectua o iesire de urgenta in afara statiei spatiale.

Astronautii trebuie sa inlocuiasca unul dintre cele doua computere care controleaza majoritatea sistemelor de la bordul statiei, a anunţat NASA.

Dispozitivul central s-a defectat duminica, iar din acest motiv ISS depinde acum de sistemul computerizat de rezerva, care transmite comenzi spre sistemul de alimentare cu energie solara, radiatoare, sisteme de racire şi alte echipamente prezente la bordul statiei.

Actualul echipaj de pe ISS, alcatuit din cinci astronauti - provenind din Statele Unite, Rusia si Franta -, nu se afla in pericol, a precizat NASA.

Peggy Whitson, comandantul ISS, si inginerul de zbor Jack Fischer, ambii de la NASA, vor efectua marti o iesire pe orbita, care va dura aproximativ doua ore, au anuntat specialistii americani.

Duminica, Peggy Whitson a asamblat si a testat echipamentul electronic care va inlocui computerul defect, ce a fost instalat cu ocazia unei iesiri pe orbita pe 30 martie, a precizat Dan Huot, purtator de cuvant al NASA.

Cea mai recenta iesire pe orbita in regim de urgenta a avut loc in decembrie 2015, cand doi astronauti americani au iesit in afara avanpostului orbital pentru a elibera franele unui braţ robotizat al unui transportator mobil.

ISS are la bordul sau un laborator de cercetari stiintifice in care sunt efectuate experimente din domenii precum biologie, anatomie, stiinaa materialelor si fizica, dar si observatii si scanari ale Terrei.

Statia Spatială Internationala, un proiect international la care participa 16 tari, finantat in principal de Statele Unite, a fost creata pentru a inlocui fosta statie spatiala sovietica MIR si este locuita in permanenta de echipaje de astronauţi, incepand din anul 2000. Cu un cost de 100 miliarde de dolari, ISS a fost plasata pe orbita in 1998 si pluteste deasupra Terrei la o altitudine de aproximativ 400 de kilometri.

Sursa: News.ro