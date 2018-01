Gheata din solul martian pate fi o resursa de apa importanta pentru viitoarele misiuni cu echipaje umane.

Planeta Marte dispune de numeroase depozite de gheata in afara zonelor polare, aflate uneori la adancimi de doar 1 sau 2 metri, care reprezinta pretioase resurse potentiale de apa, usor accesibile, pentru viitoarele misiuni cu echipaje de astronauti, se afirma intr-un studiu publicat joi in revista Science.

Aceasta gheata, care pare relativ "tanara", ar putea, de asemenea, sa dezvaluie istoria climatica a planetei Marte, deocamdata neelucidata, informeaza AFP.

Oamenii de stiinta au identificat opt zone in care fenomenul de eroziune a expus, pe pante accentuate, cantitati importante de gheata, aflate aproape de suprafata planetei. Studiul se bazeaza pe datele culese de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), o sonda spatiala lansata de NASA in anul 2005.

Existenta ghetei in solul martian este cunoscuta de multa vreme, insa numeroase intrebari continua sa existe in ceea ce priveste grosimea ei, suprafata pe care se intinde si gradul ei de puritate, au explicat cercetatorii americani.

Polii martieni sunt acoperiti cu gheata, iar sonda MRO, aflata pe orbita planetei, a detectat prezenta unor depozite de gheata cu grosimi consistente, ingropate aproape peste tot pe Marte. Acea descoperire a facut obiectul unui studiu publicat in revista Science in anul 2010.

Oamenii de stiinta au lansat atunci ipoteza potrivit careia ar fi vorba despre ramasitele unor ghetari care au existat in urma cu milioane de ani, cand axa de rotatie a lui Marte si orbita planetei erau diferite.

Gheata recenta

Gradul de fracturare si unghiurile abrupte indica faptul ca gheata este compacta si solida, au precizat cercetatorii americani.

In plus, variatiile de culoare din aceste depozite lasa sa se inteleaga ca gheata s-a format in straturi distincte, fapt care ar putea sa ii ajute pe oamenii de stiinta sa inteleaga mai bine schimbarile climatice petrecute in istoria planetei Marte.

Aceste straturi s-au format probabil din acumularile de zapada de-a lungul numeroaselor anotimpuri, in cadrul precedentelor cicluri climatice ale planetei, a explicat Susan Conway, profesor de geologie la Universitatea Nantes din Franta, citata in articolul aparut joi in revista Science.

Numarul scazut de cratere de suprafata prezente in cele opt zone indica, potrivit autorilor studiului, ca aceasta gheata s-a format destul de recent.

Gheata este vizibila doar acolo unde stratul superficial de sol a disparut, indicand probabil ca straturile de gheata aflate la mici adâncimi in scoarta martiana sunt inca si mai extinse decât indica acest studiu.

Zonele bogate in gheata au fost gasite, toate, la latitudinea de aproximativ 55 de grade Nord si Sud, care, in timpul indelungatei ierni martiene, devin foarte reci si neospitaliere pentru bazele umane dependente de energia solara.

Sursa: Agerpres