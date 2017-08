Un angajat a descoperit ceva neasteptat in apropiere de reactoarele 2 si 3 ale centralei.

O bomba datand, probabil, din al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita joi in Japonia, in incinta centralei nucleare Fukushima Daiichi, avariata in urma seismului si tsunamiului din 2011, relateaza AFP.

Dispozitivul a fost “descoperit in jurul orei locale 7.30 (1.30 ora Romaniei), de un angajat al unei societati subcontractoare, in cursul lucrarilor pentru constructia unei parcari”, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Tokyo Electric Power (Tepco).

Bomba, cu o lungime de aproximativ 85 de centimetri, cu un diametru de 15 centimetri, “se afla in pamant, la o distanta de un kilometru de cladirile reactoarelor 2 si 3” ale centralei, a precizat el.

“Am avertizat serviciile politiei din Futaba, care sunt insarcinate cu urmarirea dosarului”, a adaugat purtatorul de cuvant.

Fortele de autoaparare – numele armatei japoneze – se vor ocupa de operatiunea de mutare a bombei, dupa ce vor verifica riscul de explozie.

Regiunea unde se afla centrala Fukushima Daiichi, intre localitatile de coasta Futaba si Okuma (nord-est), gazduia, in perioada razboiului, o baza aeriana a armatei nipone si a suferit bombardamente americane, potrivit informatiilor de care dispune TEPCO.

Descoperirea bombei a dus la implementarea unui perimetru de securitate, dar nu a perturbat activitatea de la centrala, in special din jurul reactoarelor, potrivit companiei.

