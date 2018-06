NASA a anuntat in cadrul unei conferinte de presa cele mai recente date obtinute de la roverul Curiosity.

Curiosity, un rover administrat de NASA, a detectat numerosi compusi organici la suprafata planetei Marte si fluctuatii sezoniere ale concentratiei de metan din atmosfera martiana. Aceste descoperiri, anuntate joi de cercetatorii americani, reprezinta unele dintre cele mai puternice dovezi aduse vreodata in sprijinul teoriei potrivit careia planeta Marte a putut in trecutul ei sa intretina viata.

Specialistii NASA au insistat asupra faptului ca ar putea sa existe o serie de explicatii non-biologice pentru ambele descoperiri facute de roverul Curiosity intr-un sit de pe Marte - Craterul Gale - si, din acest motiv, chestiunea vietii martiene ramane, deocamdata, o intrebare chinuitoare si fara raspuns.

Trei tipuri diferite de molecule organice au fost descoperite atunci cand roverul Curiosity a forat pana la adancimea de 5 centimetri intr-un argilit vechi de 3,5 miliarde de ani, o roca sedimentara cu granulatie fina, in Craterul Gale, ce pare sa fi fost o zona in care s-a aflat un lac de mari dimensiuni, intr-o epoca in care Marte era mai calda si mai umeda decat planeta dezolanta din zilele noastre.

Curiosity a masurat, de asemenea, un ciclu sezonier neasteptat de mare in ceea ce priveste nivelurile minime ale metanului atmosferic de pe Marte. Aproximativ 95% din metanul prezent in atmosfera Terrei este produs de activitati biologice, insa oamenii de stiinta americani spun ca este prea devreme pentru a sti daca metanul martian este la randul lui asociat cu viata.

Moleculele organice reprezinta "caramizile" de baza ale vietii, desi ele pot sa fie produse si in urma unor reactii chimice necorelate cu formele de viata. Cercetatorii spun ca este prematur sa se pronunte daca acei compusi organici martieni au rezultat in urma unor procese biologice.

Posibilitatea de a afla daca alte planete in afara de Terra au gazduit forme de viata, poate chiar in forma microbiana, reprezinta una dintre cele mai importante intrebari din stiinta.

"Exista trei surse posibile pentru materialul organic", a declarat Jennifer Eigenbrode, astrobiolog la Goddard Space Flight Center, un centru NASA aflat in Maryland. "Prima este viata, despre care nu cunoastem inca nimic pe Marte. A doua ar fi meteoritii. Iar ultima este reprezentata de procesele geologice, care inseamna chiar procesele de formare a rocilor", a adaugat aceeasi cercetatoare.

Roverul Curiosity, care a permis oamenilor de stiinta sa exploreze posibilitatea ca Marte sa fi detinut in trecut conditii favorabile vietii, a detectat pentru prima data in 2014 molecule organice, tot intr-o roca din Craterul Gale, formata din sedimente stravechi pe fundul unui fost lac martian - insa acea descoperire a constat intr-un set mult mai limitat de compusi organici.

"Detectarea de materii organice in acea roca adauga mai multa greutate teoriei despre capacitatea lui Marte de a fi locuibila. Ne spune ca acel mediu stravechi de pe Marte ar fi putut sa intretina viata. Tot ce era nevoie pentru a sustine viata se afla acolo. Insa asta nu ne spune daca viata chiar a fost prezenta acolo", a explicat Jennifer Eigenbrode.

Christopher Webster, specialist in stiinte atmosferice la Jet Propulsion Laboratory, un alt centru operat de NASA in California, a spus ca este posibil ca anumiti microbi sa contribuie la prezenta metanului in atmosfera planetei Marte.

"Cu ajutorul acestor date noi, inca o data, nu putem sa eliminam activitatea microbiana din randul surselor potentiale", a explicat profesorul Webster.

Cantitatea de metan detectata la sfarsitul verii din emisfera nordica a planetei Marte este de aproximativ 2,7 ori mai mare in comparatie cu cea mai mica cantitate sezoniera de metan martian, masurata in timpul iernii.

Cercetatorii americani au fost surprinsi sa descopere compusi organici, in special in cantitatile ce au fost detectate, in contextul conditiilor vitrege de pe Marte, ce includ si un veritabil bombardament cu radiatie solara la nivelul scoartei martiene. Dupa acel foraj, roverul Curiosity a incalzit mostrele de roca prelevate, pentru a separa si a identifica structura compusilor acestora.

Referindu-se la descoperirea compusilor organici si a metanului, profesorul Webster a facut urmatoarea declaratie: "Ele sugereaza o epoca timpurie de pe Marte, cand apa era prezenta si existenta unor forme primitive de viata era posibila".

Cercetatorii spera sa gaseasca compusi organici mai bine conservati cu ajutorul roverului Curiosity sau al altor vehicule viitoare, care sa le permita sa verifice si semnaturile chimice lasate in sol de eventuale forme de viata.

Studiul cercetatorilor americani va fi publicat vineri, 8 iunie, intr-un numar al revistei Science. Descoperirea a fost anuntata de asemenea, joi, in cadrul unei conferinte de presa ce a fost difuzata pe site-ul NASA.

Sursa: Agerpres