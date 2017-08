Un studiu recent ofera informatii surprinzatoare despre Planeta Rosie.

O echipa de cercetatori de la Centrul National de Cercetare in Stiinta din Paris a realizat un studiu care ofera detalii neasteptate despre Marte. Noile date pot schimba modul in care expertii planuiesc explorarea si chiar colonizarea planetei Marte.

Expertii au aflat ca pe Planeta Rosie ninge in fiecare noapte. Desigur, ninsoarea de aici nu seamana cu ce putem vedea pe Pamant in fiecare iarna. Sunt doar reprize scurte, spontane, care au loc doar in anumite conditii si care seamana mai curand cu o ploaie inghetata.

Norii trebuie sa fie foarte josi, la numai 1-2 kilometri altitudine, altfel zapada se va evapora pana sa ajunga la sol, scrie IFL Science.

Pe Marte atmosfera este foarte subtire, de aceea planeta nu prea beneficiaza de o "izolatie termica". Astfel, noaptea temperatura scade pana la -125 grade Celsius in zona polilor.

Ziua insa, sub lumina solara, temperatura de la suprafata planetei creste si apa se evapora, formand astfel nori de joasa presiune.

Noaptea, sub temperaturi extrem de scazute, norii se cristalizeaza rapid si astfel apar scurtele furtuni de zapada, care arata mai curand ca o ploaie de cristale de gheata.

Unele cristale de gheata ajung la sol, insa altele se evapora. De aceea, fenomenele sunt si foarte greu de observat de catre robotii care exploreaza planeta. Numai Mars Phoenix a detectat pana acum aceste precipitatii de gheata.

Pe Marte au fost descoperite, in zona polilor, si calote de gheata mai mari decat Groenlanda. Aceasta gheata nu este insa formata din apa, ci din dioxid de carbon inghetat.

Studiul a fost publicat in Nature Geoscience.