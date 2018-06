Arheologii din provincia Yunnan au descoperit 11 morminte realizate in perioada dinastiilor Yuan (perioada 1271-1368) si Ming (intre anii 1368 - 1644).

Mormintele au fost descoperite in cursul celor mai recente lucrari de excavatie efectuate in zona de 1.500 de metri patrati in care se afla numeroase ruine, situata in districtul Suijiang din prefectura Zhaotong, conform Biroului pentru gestionarea patrimoniului local.

Directorul Biroului, Yu Tengsong, a explicat ca majoritatea mormintelor au doua incaperi, insa unele dintre ele au fost prevazute cu cinci si chiar opt camere.

Incaperile sunt realizate din piatra albastra si au cate doua usi ce fac legatura cu alte camere si sunt gravate cu imagini delicate reprezentând personaje sau flori.

''Descoperirea, mai ales mormantul rar cu opt incaperi, reflecta economia infloritoare din regiunea nord-estica Yunnan in timpul dinastiilor Yuan si Ming si va contribui mai departe la eforturile de a afla mai multe despre istoria si viata sociala din aceasta zona'', a spus Yu.

Peste douazeci de relicve culturale, printre care se numara obiecte de ceramica si din metal, au fost descoperite in aceste morminte.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images/Arhiva