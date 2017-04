Pentru prima data, astronomii au detectat ceva neasteptat in apropierea unei exoplanete.

Exoplaneta Gliese 1132b, un Super-Pamant aflat la o distanta de 39 de ani lumina, are atmosfera! Anuntul vine din partea astronomilor de la Universitatea Keele din Marea Britanie.

Descoperirea este extrem de importanta, spun acestia. Este pentru prima data cand cercetatorii au detectat prezenta unei atmosfere in jurul unei exoplanete similare Terrei, scrie Science Alert.

Deocamdata cercetatorii nu cunosc detalii despre compozitia atmosferei. Ei estimeaza insa ca Gliese 1132b este o planeta acoperita de ape, iar atmosfera ei este asemenea unei saune. Un loc perfect pentru cautarea formelor de viata extraterestre, precizeaza John Southwort, coordonatorul studiului.

Gliese 1132b are o masa de 1,6 ori mai mare ca a Pamantului si un diametru de 1,4 ori mai mare. Din pacate, studii anterioare au sugerat ca temperatura la suprafata planetei ar putea fi de peste 350 de grade Celsius. Prin urmare, slabe sanse sa poata exista viata aici, cred unii oameni de stiinta.

Totusi, descoperirea unei atmosfere in jurul exoplanetei este o premiera si le da sperante in plus astronomilor.

In continuare, ei vor incerca sa afle care este compozitia chimica a atmosferei. Astfel, pot gasi semne care sa indice prezenta unor forme de viata. Primele rezultate indica prezenta metanului si a apei in atmosfera.