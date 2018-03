Descoperirea starneste deja controverse in lumea neurostiintei si pune sub semnul intrebarii o parere larg raspandita.

La varsta de 13 ani, zona creierului uman solicitata pentru procesele de invatare si memorare pare sa inceteze sa produca celule nervoase, conform unui studiu publicat saptamana aceasta.

Pana in prezent, numerosi cercetatori credeau ca hipocampul uman si cel al unor animale precum rozatoarele continua sa fabrice in fiecare zi sute de noi neuroni si la varsta adulta, desi numarul acestora scade odata cu inaintarea in varsta.

Publicat in jurnalul Nature si realizat de o echipa de cercetatori americani si spanioli, studiul se bazeaza pe analiza probelor prelevate de la cateva zeci de creiere apartinand unor fiinte umane care au decedat din cauze diverse, de la fetusi pana la persoane de 60 sau 70 de ani.

Hipocampul joaca un rol important in trecerea informatiei din memoria de scurta durata in memoria de lunga durata.

''Noi nu am gasit nicio urma de neuroni tineri sau de celule stem care genereaza neuroni prin diviziune'' in hipocampul subiectilor in varsta de peste 18 de ani, a explicat unul dintre autorii cercetarii, Arturo Alvarez-Buylla.

Oamenii de stiinta au identificat neuroni tineri doar in mostre prelevate de la fetusi si copii. Proba cea mai matura in care cercetatorii au gasit doar cateva celule nervoase imature apartineau unei persoane in varsta de 13 ani.

''La mostrele persoanelor de 18 ani pur si simplu nu am mai gasit'' neuroni tineri, a subliniat Alvarez-Buylla. Aceste rezultate demonstreaza ca hipocampul uman este in mare masura fabricat in timpul dezvoltarii fetale'', sustine echipa de oameni de stiinta.

Cercetatorii au descoperit cativa neuroni noi in alte parti ale creierului numite ventriculi cerebrali, care indeplinesc alte functii. Acest lucru subliniaza ca "alte regiuni" trebuie explorate pentru a se determina daca acestea sunt sediul unei neurogeneze.

De asemenea, potrivit Nature, echipa lui Alvarez-Buylla a analizat hipocampul a 22 de pacienti care fusesera tratati pentru epilepsie. In aceste cazuri, oamenii de stiinta nu au gasit nicio urma de neuroni hipocampali la persoanele de peste 11 ani.

In cazul in care se confirma, aceste concluzii ar fi ''o imensa lovitura'' nu numai pentru neurologi, ci si pentru persoanele care sufera de anumite afectiuni cerebrale, a subliniat Ludwig Aigner, neurolog la Paracelsus Medical University din Salzburg, Austria.

Asta deoarece oamenii de stiinta s-au bazat pe valorificarea capacitatii creierului de a genera noi neuroni pentru a trata boli neurodegenerative precum Alzheimer si Parkinson.

Sursa: Agerpres

Foto: iStock