Cercetatorii de la NASA au anuntat o descoperire importanta despre Planeta Rosie.

Cu ajutorul sondei spatiale MAVEN, expertii de la NASA au obtinut noi informatii despre Planeta Rosie. Astfel, ei au descoperit ca exista "o coada magnetica" in jurul acestei planete, provocata de vantul solar.

In acest fel, ei pot intelege mai bine cum a fost aruncata in spatiu atmosfera planetei Marte.

Este evident ca acest camp magnatic local se comporta foarte diferit de cel care exista in jurul Terrei si nu a putut proteja planeta de vantul solar, care i-a distrus atmosfera, scrie Science Alert.

Aceasta "coada magnetica" a planetei Marte este un fenomen unic in sistemul nostru solar.

Atmosfera planetei Marte a fost aruncata in spatiu de vanturile solare in urma cu miliarde de ani, cred astronomii de la NASA.

Acum, tot ele sunt responsabile de formarea acestei cozi magnetice, care contine urmele magnetismului care mai exista in prezent in anumite regiuni ale planetei.

Expertii si-au dat seama ca si in acest moment continua distrugerea atmosferei subtiri de pe Marte, care este in continuare aruncata in spatiu de vanturile solare.

"Coada magnetica" a planetei nu este stabila, ci se rasuceste si fluctueaza in functie de actiunea particulelor solare.

Aceasta descoperire este foarte importanta, mai ales pentru viitorii colonisti care se vor stabili pe Marte. Supravietuirea aici va fi foarte dificila din cauza lipsei atmosferei.