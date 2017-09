Specii necunoscute ar putea trai in pesteri, sub gheata Antarcticii, se arata intr-un studiu.

Cercetatorii australieni spun ca Muntele Erebus, un vulcan activ din insula Roos din Antarctica, este inconjurat de pesteri scobite in gheata de abur.

Probe recoltate din aceste pesteri au dezvaluit urme de ADN provenind de la muschi, alge si mici animale. Studiul a aparut in publicatia Polar Biology.

"Poate fi foarte cald in pesteri - unele au si temperaturi de peste 25 grade Celsius. Ai putea purta tricou acolo si sa te simti destul de confortabil",a spus co-autorul studiului Dr. Ceridwen Fraser, de la Universitatea Nationala Australiana (ANU) din Canberra.

''Aproape de intrarea in pestera este lumina, care este filtrata pana in adancimi in unele dintre pesteri unde stratul de gheata de la suprafata este subtire'', a mai spus Fraser.

Dr. Fraser a precizat ca cele mai multe probe ADN descoperite sunt de la plante si animale care traiesc in Antarctica. Nu toate secventele au putut fi identificate.

Profesorul Laurie Connell, co-cercetator la Universitatea din Maine, a spus ca rezultatele nu confirma faptul ca animale si plante ar trai in pesteri.

"Urmatorii pasi vor consta intr-o privire mai indeaproape in aceste pesteri si in a cauta organisme vii. Daca ele exista, va deschide usa unei noi lumi extraordinare'', a explicat Connell.

Exista un numar mare de alti vulcani de-a lungul Antarcticii, au subliniat cercetatorii, asa ca reteaua de pesteri sub-glaciale ar putea fi ceva obisnuit pe continent.

Sursa: News.ro