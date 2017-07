Cercetatorii au facut o descoperire uimitoare despre satelitul natural al Pamantului.

In interiorul Lunii se afla o cantitate uriasa de apa, anunta cercetatorii. Aceasta a fost identificata in depozitele vulcanice de pe suprafata Lunii, indiciu clar ca in interior, in manta, exista o cantitate mare de apa.

Descoperirea este foarte imporanta pentru viitorul explorarii si colonizarii spatiale, scrie Daily Mail.

Recent, fizicianul Stephen Hawking a declarat ca Luna ar putea fi folosita ca "statie de popas" pentru astronautii care se vor indrepta spre alte planete.

Lipsa apei ar fi insa o problema serioasa, iar oamenii ar fi nevoiti sa transporte aici apa de pe Pamant.

Descoperirea recenta arata insa ca nu va fi nevoie de asa ceva, pentru ca exista apa in interiorul Lunii si aceasta va putea fi folosita.

Deocamdata cercetatorii nu-si explica originea apei din interiorul Lunii.

Primele indicii privind existenta apei pe Luna au fost obtinute in anul 2008, cand expertii au analizat compozitia unor resturi de lava intarita aduse de pe Luna de astronautii misiunilor Apollo 15 si 17.

Acum cercetarile au fost extinse si expertii au dovada ca apa este larg raspandita in rocile vulcanice de pe suprafata, prin urmare si in interiorul Lunii.