Arheologii au anuntat o descoperire importanta facuta pe platoul Giza, langa Cairo.

Arheologii au descoperit un mormant de acum 4.400 de ani, sapat foarte aproape de celebrele piramide, pe platoul Giza. Mormantul se afla intr-o necropola mai mare, care dateaza din perioada Vechiului Regat.

Din primele informatii, acest mormant apartine unei femei nobile pe nume Hetpet, care era apropiata de familia regala din timpul Dinastiei a V-a.

Arheologii au prezentat oficial mormantul recent descoperit si au invitat jurnalistii sa-l viziteze.

In interior sunt picturi murale frumoase, foarte bine pastrate, care o infatiseaza pe Hetpet in scene de vanatoare, la pescuit, in timp ce culege fructe sau danseaza.

Deocamdata nu a fost gasita si mumia femeii, insa arheologii cred se afla intr-un alt mormant din aceasta zona, pe care spera sa il gaseasca in curand.

Foto: Getty Images