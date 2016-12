Dupa ani de cautari, cercetatorii au gasit epava intacta a unui submarin nazist.

Cercetatorii de la NOAA si de la Universitatea din Carolina de Nord cautau de ani de zile epava unui submarin german, scufundat in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial. Submarinul nazist U-576 s-a scufundat pe 15 iulie 1942, dupa ce a fost prins intr-un schimb de focuri in largul coastelor Carolinei de Nord, scrie publicatia The Vintage News.

Epava a fost descoperita abia in vara aceasta, desi cautarile au inceput inca din anul 2009. In interiorul submarinului perfect conservat au fost gasite ramasitele intregului echipaj: 44 de cadavre.

Submarinul U-576 lua parte la o misiune dificila in timpul razboiului: trebuia sa atace vasele comerciale care se apropiau de Statele Unite, pentru a ruina economia acestei tari.

Descoperirea cadavrelor in interiorul epavei este tulburatoare si lasa multe semne de intrebare. Cercetatorii nu stiu daca echipajul s-a inecat imediat dupa scufundarea submarinului sau daca marinarii au incercat sa se salveze in vreun fel, avand la dispozitie suficient aer pentru mai multe ore.

Marinarii germani au luptat pana in ultima clipa, scufundand un vapor comercial si provocand serioase daune altor doua vase. In cele din urma, submarinul a fost lovit de torpilele trase de paza americana de coasta si s-a scufundat.

Potrivit legii, epava descoperita apartine in continuare Germaniei, deoarece in interior au fost descoperite ramasite umane. Legislatia prevede ca epava poate fi cercetata, dar trebuie lasata acolo unde este, din respect pentru cei morti, fiind considerata loc de odihna al soldatilor care au pierit in razboi.