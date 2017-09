O echipa de cercetatori britanici a facut o descoperire tulburatoare.

Cercetatorii care adunau informatii despre Oceanul Arctic au reusit sa observe pentru prima data o zona unde pana acum nu avusesera acces, din cauza ghetarilor.

Din pacate, ei au descoperit ca poluarea s-a extins pana aici - au gasit pe sloiurile de gheata mormane de plastic si polistiren, la doar 2.000 km distanta de Polul Nord.

Echipa Arctic Mission este coordonata de exploratorul britanic Pen Hadow. El a declarat ca de 25 de ani de cand cerceteaza regiunea arctica nu a intalnit asemenea cantitati uriase de gunoi.

Descoperirea ii ingrijoreaza pe experti. Prezenta gunoiului in aceasta zona demonstreaza ca topirea ghetarilor permite resturilor din plastic sa ajunge pana aici si sa polueze zona. Plasticul ameninta serios viata marina, precizeaza biologul Tim Gordon, de la Universitatea Exeter.

Gunoiul ajunge in Oceanul Arctic prin raurile care il transporta de pe continent si care se varsa in ocean. Pana acum, resturile ramaneau blocate in bucatile de gheata si nu avansau prea mult. Acum insa, din cauza topirii ghetarilor, mizeria ajunge mult mai departe.

Cercetatorii estimeaza ca in jurul anului 2040 zona arctica va ramane complet fara gheata in lunile de vara.

In acest fel, va putea fi explorata si exploatata de oameni, iar acest lucru poate distruge flora si fauna, pana acum neatinse.