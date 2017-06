Astronomii sustin ca galaxia noastra se afla intr-o zona a Universului unde exista foarte putina materie.

Cercetatorii de la Universitatea Wisconsin-Madison au descoperit ca galaxia noastra, Calea Lactee, se afla intr-un imens vid cosmic.

Potrivit acestora, Universul are o structura similara unui "cascaval cu gauri", iar in aceste viduri cosmice exista si un numar restrans de galaxii, printre care si a noastra.

Noua teorie este surprinzatoare, insa poate explica multe fenomene pe care fizicienii nu le puteau intelege pana acum.

Acum, ei isi dau seama de ce expansiunea Universului este diferita in anumite regiuni ale spatiului si cum a fost posibil sa apara viata pe Terra, fara sa fie distrusa de gauri negre sau de supernove.

Practic, noi avem norocul sa traim "intr-un cartier foarte linistit", spun cercetatorii. Lipsa radiatiilor mortale emise de supernove a permis vietii sa apara si sa evolueze foarte mult.

De asemenea, in alte regiuni ale spatiului exista mult mai multa materie, iar aceasta manifesta o forta de atractie gravitaionala mai puternica decat in alte zone.

Autorul noii teorii este astronomul Ben Hoscheit, care si-a prezentat studiul in cadrul conferintei American Astronomical Society, scrie Daily Mail.

Ideea vidurilor cosmice si a structurii "de branza" a Universului a fost lansata prima data in anul 2013. Desigur, termenul de "vid cosmic" nu este corect in totalitate. Nu vorbim de un vid in care nu exista nimic, ci de vaste regiuni ale spatiului unde s-au format mult mai putine galaxii decat in restul Universului.

Acum, astronomii spun ca au si dovezi in sprijinul acestei teorii, pentru ca au masurat modul in care Universul se extinde in afara si in interiorul acestor "gauri".