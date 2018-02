Arheologii au descoperit un cimitir care dateaza de acum 2.000 de ani.

In necropola, care a fost construita in timpul Dinastiei Ptolemeilor, acum 2.000 de ani, egiptologii au gasit deja 8 morminte, dar e posibil sa mai identifice si altele.

In fiecare mormant se aflau mai multe sarcofage, astfel incat au fost gasite in total 40 de mumii in cele 8 morminte excavate pana acum. Complexul funerar se afla in sudul orasului Cairo, scrie Science Alert.

Unul dintre morminte apartine unui preot al zeului Thoth, zeul sub forma de ibis. Preotul se numea Djehuty-Irdy-Es si purta titlul oficial de "Unul dintre Cei Cinci Mareti", acordat numai celor mai importanti preoti ai zeului Thoth.

In acest mormant au fost gasite inca 13 sarcofage, probabil ale membrilor familiei preotului.

Arheologii au mai gasit in morminte peste 1.000 de statuete si diferite obiecte care contin inscriptii hieroglifice.

Unele ii ajuta pe egiptologi sa identifice persoanele care au fost ingropate acolo, iar altele sunt pur si simplu bizare. Spre exemplu, un colier descoperit aici contine urarea "Un An Nou Fericit".

