Paleontologii au facut o descoperire foarte importanta.

Doi cercetatori care au analizat o fosila scoasa dezgropata in 1978 in apropiere de Valioara, in Tara Hategului, si-au dat seama ca sunt in fata unei descoperiri deosebite.

Aveau in fata o bucata din mandibula unui pterosaur urias. Mai mult, aceasta este cea mai mare fosila de acest fel din lume, scrie National Geographic.

Pterosaurul, care a trait cu aproximativ 66 de milioane de ani in urma, era extrem de mare, avand o anvergura a aripilor de aproape 9 metri (vezi foto reconstituire).

Desi fosila au fost gasita in 1978, nimeni nu si-a dat seama ce reprezinta exact. Recent insa, palentologul Gareth Dyke de la Universitatea Debrecen din Ungaria si Matyas Vremir, de la Transylvanian Museum Society au analizat fosila si si-au data seama ca este ceva cu adevarat deosebit.

Din pacate, numai mandibula s-a pastrat din uriasul pterosaur.

Acest exemplar este al treilea pterosaur urias descoperit in zona Hateg, regiunea devenind astfel oficial locul unde au trait cele mai multe reptile zburatoare preistorice.

Tot aici au fost descoperite anterior fosilele lui Hatzegopteryx, cel mai mare pterosaur din lume, dar si ale lui Dracula, un alt exemplar impresionant identificat in 2009.

Paleontologii nu stiu foarte multe detalii despre cum era viata acestor reptile zburatoare. Vremir crede insa ca exemplare uriase, precum cel identificat acum, nu mai puteau zbura in momentul in care ajungeau la maturitate, pentru ca era prea mari si prea greoaie.

Cand erau pui insa puteau zbura, aceasta fiind si o metoda prin care se puteau proteja de pradatori.

Studiul realizat de Vremir si Gareth a fost publicat in revista Lethaia.

Foto: Getty Images (arhiva)