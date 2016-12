O noua teorie cauta sa rezolve mistere ale Universului pe care nici Einstein nu le-a putut explica.

Teoria generala a relativitatii formulata de Albert Einstein nu poate explica unele fenomene care au loc in univers. De exemplu, rotatia galaxiilor si existenta lentilelor gravitationale (foto jos), fenomen care apare atunci cand un corp masiv deviaza lumina si face obiectele indepartate sa para mai mari sau distorsionate.

Incarcand sa explice de ce, in realitate, acest efect de lentila este mai puternic decat estimase Einstein prin calculele sale, fizicienii au considerat ca explicatia este materia intunecata. Aceasta materie exotica formeaza aproximativ 80% din toata materia Universului, cred ei. Nimeni nu a putut sa afle insa din ce este formata materia intunecata si daca ea chiar exista.

O noua teorie, lansata recent de fizicianul Erik Verlinde de la Universitatea din Amsterdam, sustine ca materia intunecata despre care vorbesc oamenii de stiinta nici nu exista de fapt, scrie Business Insider.

Teoria lui Verlinde se numeste gravitatie emergenta si a fost publicata prima data in anul 2010, in New York Times.

Conform lui Verlinde, in Univers nu exista materie intunecata, ci doar materie obisnuita. Nici forta gravitationala nu este ce credeau pana acum fizicienii, ci reprezinta ceva diferit, spune Verlinde, care o numeste "gravitatie intunecata".

Conform lui Verlinde, fenomenele care nu au putut fi explicate pana acum se datoreaza modului neobisnuit in care forta gravitationala, care nu corespunde cu teoria generala a relativitatii. Astfel, gravitatia nu este de fapt un camp, ci un "efect secundar" produs de spatiul cosmic, explica fizicianul olandez. Practic, gravitatia cauta sa aduca un echilibru, sa umple vidul din cosmos, comportandu-se asemeni aerului care umple brusc un spatiu vid.

Teoria aceasta este deocamdata greu de inteles chiar si de catre fizicieni, insa un test efectuat de mai multi astronomi a confirmat afirmatiile lui Verlinde. Cercetatorii de la Royal Astronomical Society au studiat modul in care spatiul cosmis este distorsionat in jurul a 33.613 galaxii si cum obiectele din spatele lor sunt distorsionate din cauza lentilelor gravitationale.

Ei spun ca fenomenul a putut fi explicat fara sa mai ia in calcul materia intunecata, doar prin noua teorie a lui Verlinde. Desigur, pentru ca aceasta teorie sa fie considerata valabila trebuie sa fie supusa mai multor teste si verificari.