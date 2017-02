O fosila de dinozaur le-a oferit o mare surpriza cercetatorilor.

Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au facut o descoperire uimitoare in timp ce analizau fosila unui dinozaur. Ei au gasit o urma de colagen in coasta unui schelet de Lufengosaurus, dinozaur descoperit in China.

Fosila are o vechime de 195 de milioane de ani, iar proteina de colagen este cea mai veche proteina descoperita pana acum in vreo fosila, scrie Huffington Post.

Analizand proteina, paleontologii vor putea afla mai multe informatii despre cum a evoluat aceasta specie de dinozaur.

In mod normal, colagenul se gaseste in testul moale. Uneori insa, poate fi pastrat si in dinti sau in oase. In cazul acesta, colagenul a fost bine conservat in canalul osos, alaturi de mineralele din sange.

Coordonatorul studiului, paleontologul Robert Reisz, spera ca va putea descoperi chiar si proteine mai vechi, pentru a afla astfel informatii importante despre dinozauri. Descoperirea a fost publicata in revista Nature.