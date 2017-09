Cercetatorii au facut o descoperire surprinzatoare despre originea speciei umane.

Analizand bagajul genetic al populatiei Khloe-San din sudul Africii, oamenii de stiinta au ajuns la o concluzie neasteptata: specia umana a aparut mult mai devreme decat se credea pana acum.

Originea lui Homos Sapiens fusese stabilita cu aproximativ 180.000 de ani in urma. In urma noilor analize genetice, cercetatorii spun ca stramosii nostri au aparut cu aproape 350.000 de ani in urma, scrie Daily Mail.

Prin urmare, istoria speciei umane este cu 170.000 de ani mai veche decat credeau pana acum antropologii.

Pentru analiza genetica, expertii au cercetat ramasite umane descoperite in regiunea KwaZulu-Natal, Africa de Sud.

Este vorba de sapte schelete, ale unor oameni care au trait cu peste 2.000 de ani in urma.

Testele ADN ale acestora au aratat ca a existat o separarea tribului Khloe-San de alte triburi, care a avut loc cu aproximativ 350.000 de ani in urma. Prin urmare, la acea data specia Homo Sapiens exista deja.

Descoperirea apartine cercetatorilor de la Universitatea Uppsala din Suedia si universitatile Johannesburg si Witwatersrand din Africa de Sud.