O parte din solul recoltat de pe Luna în urmă cu aproape 50 de ani oferă date extrem de spectaculoase.

În data de 31 ianuarie 1971, misiunea Apollo 14 scria istorie, reușind să trimită pe Lună o echipă de astronauți care aveau să revină acasă cu mai multe probe de sol recoltate de pe suprafața satelitului nostru natural.

Timp de aproape 50 de ani, probele recoltate au fost subiectul unor analize făcute de specialiștii NASA, pentru a afla mai multe secrete ale Lunii, iar acestea au ieșit până la urmă la lumină.

Potrivit unui studiu publicat recent în Earth and Planetary Science Letters, unele fragmente de pe Lună sunt compuse din substanțe care în mod normal se regăsesc pe Pământ și mai puțin pe satelitul natural al Terrei, ceea ce i-a surprins pe specaliști.

„Este o descoperire extraordinară, care ne ajută să pictăm o imagine mai bună a Pământului și bombardamentului care a modificat fața planetei noastre la începutul ei”, a declarat David Kring, expert la Universities Space Research Association at the Lunar and Planetary Institute.

Potrivit datelor obținute de NASA, compușii chimici regăsiți în particulele de sol s-au cristalizat în urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani, pe Pământ.

Solul care ar proveni de pe Terra se afla la 20 km adâncime și ar fi fost catapultat în urma unui impact puternic provocat de căderea unui meteorit.

