Cercetatorii au identificat 900 de caini maidanezi care traiesc langa Cernobil.

In 1986, cand locuitorii din zona au fost evacuati de urgenta in urma dezastrului nuclear, multi dintre ei si-au abandonat cainii. Acum, urmasii acestora s-au inmultit, ajungand la aproximativ 900 de caini maidanezi.

Ei nu se pot adaposti in padure, din cauza lupilor, iar in apropierea centralei nucleare pot gasi resturi de mancare, in gunoaiele aruncate de muncitori.

Cainii traiesc in zona interzisa, unde nivelul radiatiilor este inca foarte mare. De aceea, multi dintre ei au fost inclusi intr-un proiect al voluntarilor de la Clean Future Fund, care au lansat initiativa Cainii de la Cernobil.

Expertii analizeaza starea de sanatate a cainilor si masoara cat de mult au fost iradiati. In corpul lor au fost identificate urme de americium, un derivat din plutoniu, dar si cesiu.

La proiect participa medici veterinari, dar si epxerti in radiatii, scrie Daily Mail.

In zona interzisa nu locuiesc oameni, dar aproximativ 3.500 de persoane fac zilnic naveta, ca sa lucreze la centrala nucleara.

Muncitorii dau mancare cainilor maidanezi, iar iarna, cand este foarte frig, ii lasa sa se adaposteasca in interiorul centralei. Din pacate, nu ii pot proteja si de radiatii.

Cainii sunt vaccinati de voluntari, tratati de boli si operati daca este nevoie, li se masoara nivelul de contaminare radioactiva, apoi sunt eliberati, fiind dotati cu un emitator special pentru localizare.

Animalele sunt foarte expuse la radiatii, masuratorile la nivelul labutelor unui caine indicand o doza de radiatii de 20 de ori mai mare decat cea normala.

Cercetarea acestor caini le ofera expertilor posibilitatea de a afla detalii importante despre nivelul de radiatii si despre zonele de la Cernobil unde accesul oamenilor este inca interzis.

Surse foto: Getty Images