Elevii au studiat modul in care luminozitatea acestei stele scade si creste la diferite intervale de timp.

Yao Yin si Alejandro Wilcox sunt elevi la Liceul The Thatcher din California. Ei au monitorizat fluctuatiile in luminozitate ale stele Tabby de la observatorul astronomic al liceului, sub supravegherea profestorului Jonathan Swift.

In urma cercetatarii, elevii au gasit o posibila explicatie pentru comportamentul straniu al stelei, care are fluctuatii foarte mari de luminozitate.

Ei cred ca particulele de praf sunt explicatia. Praful reduce intensitatea luminii emise de stea cu pana la 5%, fenomen care are loc o data la cateva luni.

Steaua Tabby a devenit cunoscuta publicului in urma cu cativa ani, cand cercetatorii au observat o scadere a luminozitatii cu aproximativ 22%, fenomen care i-a uluit.

Tot aici a aparut si o ipoteza controversata care ar explica fenomenul: prezenta unei megastructuri extraterestre in spatiu, in jurul acestei stele.

Oamenii de stiinta inclina spre o alta teorie, conform careia nori de praf blocheaza din cand in cand lumina acestei stele.

Studiul realizat de cei doi elevi este o noua dovada in sprijinul acestei ipoteze, scrie IFL Science.