Arhivele Nationale au publicat documente desecretizate despre aparitii OZN.

Guvernul britanic a acceptat desecretizarea a 15 dosare care contin rapoarte din ultimii 50 de ani despre mai multe aparitii OZN in Marea Britanie.

Printre cazuri relatate se numara inclusiv celebrul "Roswell din Marea Britanie" - aparitia de la Rendlesham Forest din 1980, scrie Daily Mail.

Din pacate, documentele nu au fost digitalizate, prin urmare cei interesati sa le consulte trebuie sa mearga personal la Arhivele Natioale din Londra.

Aceste documente ar fi trebuit publicate in 2013, alaturi de altele, insa autoritatile au decis sa mai amane desecretizarea lor. Dosarele dateaza din perioada 1971-1976, 1996-2000 si 2004.

Nick Pope, care a lucrat la Ministerul Apararii si s-a ocupat de investigarea aparitiilor OZN in perioada 1991-1994 precizeaza ca documentele nu contin dovezi clare ale vizitei extraterestrilor. Totusi, multe rapoarte sunt cu adevarat surprinzatoare.

Adeptii teoriei conspiratiei cred ca autoritatile tin inca secret cateva documente cu dovezi clare ale vizitei extraterestrilor. Este adevarat ca mai exista 3 dosare care inca nu au fost publicate.

Incidentul de la Rendlesham Forest din 1980 este considerat cel mai ciudat dintre toate cazurile de acest fel din Marea Britanie.

Mai multi padurari au anuntat atunci aparitia unor lumini misterioase in padure. Aparitiile au avut loc in perioada 26-28 decembrie 1980, in plin Razboi Rece.

La acel moment, Ministerul Apararii a declarat doar ca aceste incidente nu presupun un risc pentru securitatea nationala.

In realitate insa, incidentul a fost atent investigat, pentru ca acele OZN-uri s-au apropiat de o baza militara si au fost observate inclusiv de piloti militari si monitorizate pe radare.

