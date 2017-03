Wanda Holbrook lucra de 12 ani la fabrica Ventra Ionia Mains din Michigan, care produce piese si componente auto. In iulie 2015, femeia a fost atacata si ucisa de un robot care a scapat de sub control.

Aceasta este acuzatia formulata de sotul ei, care a dat in judecata mai multe companii care produc si testeaza acesti roboti pentru fabrici, printre care Lincoln Electric, Flex-N-Gate, Prodomax, FANUC si Nachi, scrie The Telegraph.

Contextul in care muncitoarea si-a pierdut viata pare un scenariu de film SF. Femeia lucra in sectiunea 140 sau 150 a fabricii. La un moment dat, un robot din sectiunea 130 a intrat peste ea si a strivit-o pur si simplu.

In mod normal, acel robot nu ar fi avut ce sa caute in alta sectiune si nici sa incerce sa preia controlul altor operatiuni. A fost probabil o eroare in sistemul lui de securitate.

Cert este ca Wanda a avut parte de un sfarsit ingrozitor si nimeni nu poate explica exact ce s-a intamplat acolo.

Procesul deschis de sotul ei se va judeca in curand.

"She saw the best in people." Wanda Holbrook's husband shares memories of his late wife with @WOODTV at 11. pic.twitter.com/L6BL0MI35w