Echinoctiul de toamna, momentul care marcheaza inceputul toamnei astronomice, cand noaptea este egala cu ziua, se va produce in acest an vineri, 22 septembrie, la ora 23.01 (ora României, n.r.), informeaza site-ul Observatorului Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”.

Echinoctiul are loc de doua ori pe an. Primul este cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand din emisfera cereasca sudica in cea nordica, la 21 martie, reprezentand echinoctiul de primavara in emisfera nordica si echinoctiul de toamna in cea sudica.

Al doilea echinoctiu al anului este cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecând din emisfera cereasca nordica in cea sudica, la 23 septembrie, reprezentand echinoctiul de primavara in emisfera sudica si echinoctiul de toamna in emisfera nordica.

Incepand de la aceasta data, durata zilelor va continua sa scada, iar cea a noptilor sa creasca, pana la data de 21 decembrie, cand va avea loc momentul solstitiului de iarna.



"Punctul echinoctiului de toamna, numit si "punct autumnal”, se afla pe sfera cereasca la intersectia eclipticii (ce reprezinta proiectia pe sfera cereasca a planului orbitei Pamantului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele il traverseaza la aceasta data, trecând din emisfera nordica a sferei ceresti in cea sudica. Aflandu-se deci la aceasta data in dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va rasari si va apune chiar in punctele cardinale est si vest, durata zilelor fiind astfel egala, indiferent de latitudine, cu cea a noptilor. Singurele exceptii le intâlnim in regiunile polare, in zona polului nord incepând lunga noapte polara, iar in cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, pana la momentul echinoctiului de primavara", potrivit specialistilor.

Din punct de vedere astral, pe 22 septembrie, in ziua echinoctiului de toamna 2017, Soarele paraseste zodia Fecioarei si intra in Balanta.

