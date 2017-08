Statele Unite ale Americii asteapta prima eclipsa totala de soare dupa 99 de ani.

Eclipsa va dura doua minute si 40 de secunde si care va putea fi vazuta de milioane de locuitori din Vestul pana in Estul tarii, de-a lungul unui coridor de 4.000 de kilometri lungime si 113 kilometri latime, ce traverseaza 14 state americane. O eclipsa partiala va putea fi vazuta in 48 de state americane.

Marea Eclipsa Americana este cea de-a 11-a eclipsa totala de Soare din secolul 21, dar a 13-a trecere a umbrei Lunii peste Pamant, in acest secol. O eclipsa de Soare se produce cand Luna trece intre Pamant si Soare, ceea ce intuneca total sau partial Soarele vazut de pe Pamant.

Aceasta eclipsa face parte din seria Saros 145, cea care a produs si Eclipsa de Soare din 11 august 1999, care a traversat Oceanul Atlantic de Nord, Europa (in Romania, la Ocnele Mari producandu-se faza maxima) si Asia.

Ea ar putea sa egaleze, in numar de observatori, recordul absolut al "eclipsei eurasice" din august 1999, cat si al celei din 22 iulie 2009. Urmatoarea eclipsa solara totala se va produce pe 2 iulie 2019 si va fi vizibila deasupra Oceanului Pacific.

Punctul de maxima vizibilitate a eclipsei - faza de eclipsa totala - va avea loc la ora 20.43, ora Romaniei. Ultima data cand o eclipsa a fost vazuta de-a lungul Pacificului pana la Atlantic a fost pe 8 iunie 1918, cand o eclipsa totala a fost vizibila din Washington pana in Florida.

Au fost planificate casatorii care sa coincida cu marele moment, expeditii cu canoe si chiar o transmisie in direct a hit-ului "Total Eclipse of the Heart", cantat de britanica Bonnie Tyler.

"O mare parte a populatiei va putea sa vada cu usurinta eclipsa", a spus pentru AFP James Webb, de la Universitatea din Florida. "Pentru ca tot sunt multi cei care neaga astazi stiinta, aceasta va fi ocazia de a le arata ceea ce stim cu adevarat despre sistemul solar", a subliniat el.

O eclipsa partiala va putea fi vizibila luni, de pe coasta de nord-vest a Statelor Unite, putin dupa ora locala 16.00. Ea va deveni totala trecand pe deasupra coastei Oregonului, la ora locala 17.16, apoi va urma traiectoria diagonala pana la ora 18.48, in Carolina de Sud, pe coasta Atlanticului, in sud-estul tarii.

Fenomenul va fi vizibil si in Europa

Fenomenul complet va fi vazut pe aceasta traiectorie, dar o eclipsa partiala se va vedea si mai departe. In Nord, ea poate fi zarita pana in provincia canadiana Alberta si in Sud, pana in Brazilia, daca vremea o va permite. Chiar si britanicii si francezii care locuiesc in vestul tarii vor surprinde o mica parte din eclipsa la apus.

In Europa, eclipsa va fi vizibila in Europa de Nord-Vest in cursul serii sau la apusul Soarelui. Doar in Islanda, Scotia si in Irlanda eclipsa va putea fi vazuta de la inceput pana la sfarsit. In restul Regatului Unit, in Norvegia, in Tarile de Jos, in Belgia, in Franta, in Spania si in Portugalia, eclipsa va fi vizibila doar inainte de apusul Soarelui.

Acoperirea partiala va atinge, pe insula São Miguel din Azore, circa 28%, la Madeira circa 33%. In Las Palmas circa 40% poate fi obtinuta la apusul Soarelui. Pe coasta de vest a Peninsulei Iberice o acoperire intre 13% si 22%, in Nord si in Sud, este atinsa la apusul Soarelui.

Pe coasta franceza a Atlanticului, acoperirea maxima este semnificativ inferioara, de circa 10%, pe coasta de vest a Insulelor Britanice, la fel. in Germania, inceputul eclipsei poate fi vazut la apusul Soarelui la nord-vestul extrem, la Borkum si doar in conditii atmosferice perfecte.

Autoritatile avertizeaza

In fata entuziasmului al astronomilor amatori, autoritatile atrag atentia asupra pericolelor, caci razele soalre pot arde retina. Cei care vor privi trebuie sa poarte ochelari speciali, nu doar simpli ochelari de soare.

"100 de milioane de oameni vor urmari eclipsa, dar pericolele la care sunt expusi daca privesc direct Soarele sunt reale si serioase", a avertizat Vincent Jerome Giovinazzo, directorul sectiei de Oftalmologie de la spitalul Universitatii Staten Island. "Sechelele pot fi permanente", a explicat el pentur AFP.

Dupa mai multe alerte false privind aparitia pe piata a ochelarilor contrafacuti, autoritatile au pus in garda consumatorii cu privire la accesoriile care nu corespund normelor ISO-12312-2. Cei care prefera sa nu observe direct Soarele isi pot fabrica proiectoare din hartie sau carton pentru a vedea imaginea retransmisa a fenomenului.

Cercetatorii si cetatenii simpli sunt incurajati sa inregistreze sunetele de ambianta inainte, in timpul si dupa fenomen, pentru proiectul Eclise Soundscapes, care le va permite nevazatorilor "sa auda si sa simta calitatile fizice ale eclipsei".

Si pentru cei care nu se afla pe traiectoria eclipsei, NASA a pregatit transmisii in direct intreaga zi pe site-ul nasa.org, care vor fi difuzate si pe un ecran in Times Square din New York.

Intre 1,85 de milioane si 7,4 milioane de persoane vor calatori pe traiectoria eclipsei totale, ceea ce va crea ambuteiaje si accidente, potrivit site-ului Great American Eclipse.

Un motel aflat de-a lungul autostrazii din aproierea orasului Casper, din statul Wyoming - unul dintre locurile alese de observare - a rezervat ultima camera cu mai mult de 2.100 de dolari inca de joi, scrie dailymail.co.uk.

Eclipsa totala de Soare este o buna ocazie pentru oamenii de stiinta pentru a observa coroana solara, care este mai usor de studiat cand Soarele este acoperit in intregime de Luna.

Cercetatorul Donald Liebenberg, in varsta de 85 de ani, de la Clemson University din South Carolina, a vazut 26 de eclipse pana acum si spune ca fiecare este unica. "Cand am vazut-o pe prima am fost impresionat de faptul ca temperatura a scazut si cerul s-a inegrit iar pasarile s-au intors in cuiburi", a declarat el pentru AFP. "Sunt impresionat de faptul ca si babilonienii erau capabili sa prezica momentul si locul aparitiei unei eclipse".

O echipa de cercetatori de la Universitatea din Montana in colaborare cu NASA va participa la Proiectul Space Grant Ballooning prin care vor fi inaltate 50 de baloane umplute cu heliu la 30 de kilometri altitudine pentru a capta si transmite pe Pamant imagini foto-video cu eclipsa totala care traverseaza tara in 21 august.

