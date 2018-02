Cercetatorii credeau ca aceste insule se vor scufunda din cauza incalzirii globale.

Arhipelagul Tuvalu, o mica natiune insulara din Pacific considerata multa vreme condamnata la disparitie din cauza incalzirii climatice, si-a marit de fapt teritoriul in ultimii ani, potrivit unui nou studiu.

Universitatea din Auckland a analizat in detaliu schimbarile din geografia celor noua atoli de corali care formeaza arhipelagul Tuvalu, precum si cele 101 insule, intre 1971 si 2014, folosindu-se de fotografii aeriene si de imagini din satelit.

In timpul acestei perioade, opt atoli si trei sferturi din insule s-au marit. Suprafata terestra s-a marit cu 2,9%, chiar in contextul in care nivelul marii a crescut in regiune de doua ori mai mult decat media mondiala.

Potrivit lui Paul Kench, coautor al studiului aparut in revista Nature Communications, acest lucru contrazice ideea ca insulele de joasa altitudine vor fi inghitite de apele in crestere din cauza incalzirii climatice.

"Avem tendinta de a vedea atolii din Pacific ca pe niste suprafete statice care vor fi pur si simplu inundate de cresterea nivelului marii, dar exista din ce in ce mai multe probe ca aceste insule sunt dinamice din punct de vedere geologic si intr-un proces constant de schimbare", a declarat el.

"Concluziile studiului nostru pot parea ca ne contrazic intuitiile, avand in vedere ca nivelul marii creste in regiune de 50 de ani, dar schimbarea dominanta in Tuvalu in aceasta perioada este expansiunea, nu eroziunea", a adaugat Kench.

Factori precum orientarea valurilor si sedimentele aduse in timpul furtunilor pot compensa eroziunea provocata de cresterea apelor.

Cu toate ca schimbarea climatica ramane o amenintare majora pentru aceste insule, scriu autorii, trebuie totusi regandit raspunsul acestor tari la problema in cauza.

Autoritatile insulelor din Pacific trebuie sa se gandeasca la viitorul lor pe termen lung in loc sa ia in considerare emigrarea locuitorilor lor catre tari ca Australia sau Noua Zeelanda, au adaugat cercetatorii.

"Pe baza acestui studiu, noi proiectam o traiectorie semnificativ diferita pentru Tuvalu in secolul urmator decat cea care este luata in general in calcul", a adaugat cercetatorul.

"Recunoastem faptul ca o zona este considerata sau nu locuibila in functie de mai multi factori, dar pierderea de terenuri nu ar trebui sa fie cauza unei scaderi fortate a populatiei din Tuvalu", a mai spus el.

Sursa: Agerpres

Foto: SustyVibes