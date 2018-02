Super Luna albastra, eclipsa de Luna si iarna rece din acest an au un efect neasteptat.

In aceasta perioada, cand incepe si Carnavalul de la Venetia, turistii vor avea o surpriza neplacuta. Celebrele canale pe care se puteau plimba cu gondolele au secat.

De vina pentru aceasta situatie este o combinatie rara de fenomene. In primul rand, anul acesta nordul Italiei este afectat de o vreme foarte rece si secetoasa.

La acestea se adauga si recentul fenomen astronomic Super Luna albastra, cu eclipsa de Luna, care a provocat un flux mult mai redus ca de obicei.

Astfel, canalele din Venetia s-au transformat in santuri pline cu noroi, dupa cum putem vedea si in aceste fotografii.

Desi acest fenomen era pana acum destul de rar intalnit, incepe sa apara din ce in ce mai frecvent. Este al treilea an consecutiv cand canalele din Venetia au secat.

Orasul incepe sa fie sufocat de turisti, in timp ce localnicii prefera sa se mute in alte zone, mai linistite. Totodata, in ciuda acestor perioade in care canalele seaca, Venetia se confrunta cu inundatii serioase de mai multe ori pe an.

Foto: Splash News