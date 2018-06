Un studiu recent arata efectele de durata ale dezastrului nuclear din 1986.

Urmarile accidentului nuclear de la Cernobil isi fac simtita prezenta si astazi in satele din Ucraina, la peste 30 de ani de la explozia de la centrala atomoelectrica, conform unui nou studiu.

Laptele din mai multe zone ale tarii prezinta niveluri de radioactivitate care depasesc si de cinci ori limitele de siguranta, se arata in concluziile cercetarii.

Oamenii de stiinta au prelevat mostre de lapte de vaca din ferme particulare si din gospodarii din regiunea Rivne, aflata la circa 200 de kilometri de zona in care a avut loc explozia de la Centrala Atomoelectrica Cernobil din 1986.

Ei au descoperit ca in sase dintre cele paisprezece mostre de lapte prelevate din diverse zone incluse in studiu nivelurile de cesiu radioactiv depaseau limita de siguranta din Ucraina pentru adulti, de 100 de becquerel pe litru (bq/l). De asemenea, in opt mostre nivelurile de cesiu radioactiv depaseau limita de siguranta pentru copii, de 40 bq/l.

Cel mai ridicat nivel a fost de circa 500 bq/l - de cinci ori peste limita pentru adulti si de peste douasprezece ori peste limita de siguranta pentru copii.

Studiul a fost efectuat de specialisti de la Universitatea din Exeter, Marea Britanie, si de la Institutul de radiologie agricola din Ucraina.

''La peste 30 de ani dupa dezastrul de la Cernobil, oamenii sunt in continuare expusi in mod curent la cesiu radioactiv când consuma alimente de baza produse local, precum laptele, in regiunile afectate de (accidentul nuclear) Cernobil'', a declarat doctor Iryna Labunska din cadrul Universitatii Exeter.

''Multe persoane din zona pe care am studiat-o cresc vaci pentru lapte, iar copiii sunt principalii consumatori ai acelui lapte. Cu toate ca nivelul de contaminare la nivelul solului din zonele studiate nu este extrem de ridicat, cesiul radioactiv continua sa se acumuleze in lapte si alte produse alimentare, astfel ca locuitorii din aceste sate sunt expusi in mod cronic la radioactivitatea care prezinta riscuri pentru sanatate la nivelul aproape oricarui sistem din corp - in special in rândul copiilor'', a precizat Labunska.

In vederea reducerii nivelului de expunere la radiatii, oamenii de stiinta sustin ca in beneficiul celor 8.300 de locuitori din cele sase sate in care au fost inregistrate cele mai ridicate niveluri de contaminare pot fi adoptate masuri simple, la un cost de mai putin de 10 euro de persoana pe an. Printre aceste masuri se numara administrarea de ferrocin in randul efectivelor de bovine, fertilizarea cu minerale a culturilor de cartofi si hranirea porcilor cu nutret necontaminat.

Expertii au avertizat ca in cazul in care nu vor fi luate masuri, nivelurile de contaminare a laptelui vor continua sa depaseasca limita de siguranta 100 bq/l in mai multe zone din Ucraina pana cel putin in anul 2040. In lipsa unor masuri adecvate, ceea ce poate parea un eveniment pur istoric va ramane o realitate zilnica pentru comunitatile cele mai afectate", a mai spus cercetatoarea.

Studiul a fost publicat in jurnalul Environment International.

Sursa: Agerpres

