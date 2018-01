Oamenii de stiinta au observat un efect surprinzator al cresterii nivelului marilor.

Incalzirea climei duce la topirea ghetarilor si astfel la cresterea nivelului marilor. Cantitatea tot mai mare de apa din marile si oceanele planetei nu este o amenintare doar pentru localitatile situate pe tarm, care risca sa fie inundate.

Din cauza greutatii apei, fundul oceanelor se deformeaza, este strivit si ajunge sa se scufunde in anumite zone, scrie Daily Mail.

Conform unui studiu recent, realizat la Universitatea de Tehnologie din Delft, Olanda, in perioada 1993-2014 fundul oceanelor s-a scufundat cu 0,1 mm pe an. In total, coborarea fundului oceanului a fost de 2,1 mm in aceasta perioada.

Din aceasta cauza, datele frunizate de sateliti sunt gresite. Astfel, masuratorile facute nu mai sunt corecte, oferind date care subestimeaza cresterea nivelului marilor, pentru ca nu iau in calcul scufundarea fundului oceanelor.

Prin urmare, cercetatorii primesc date incorecte, care sunt mai putin alarmante decat in realitate.

Iar problema se va accentua in timp, pe masura ce nivelul marilor va creste si mai mult si va apasa si mai tare pe fundul oceanelor.